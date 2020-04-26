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武漢醫院「清零」 東京籲宅在家

聯合報 / 記者羅印冲、國際組／綜合報導
大陸新增六本土病例，黑龍江占五例。（新華社）
大陸新增六本土病例，黑龍江占五例。（新華社）

大陸國家衛健委發言人米鋒昨表示，截至四月廿六日，武漢在醫院的新冠肺炎患者「清零」，也就是當地醫院已無這類患者。

湖北省武漢市是疫情最早爆發的地區，也是重災區。據湖北衛健委資料，截至廿五日，武漢累計有五○三三三例確診，累計死亡三八六九例，病亡率約百分之七點六九。

據官方通報，廿五日大陸新增十一例確診病例，五例是境外移入，六例為本土（黑龍江五例，廣東一例）。其中，哈爾濱市的一宗群聚感染，除傳播跨兩省、兩家醫院，傳染人數也上升至八十三人。

韓聯社報導，疫情影響勞工生計，南韓政府祭出無薪假補助，規畫廿七日起上路，通過申請者每人最多可領一百五十萬韓元（約台幣四萬元）。這項計畫規模約四千八百億韓元，可補助卅二萬名勞工。

南韓政府也計畫向民眾發放緊急災難補助，原本設定發給所得較低的七成家庭，但經朝野協商，國會目前正以對全國民眾發放為前提，討論追加預算案。

南韓總統文在寅先前決定的緊急災難補助方案，四人戶的補助標準為一百萬韓元（台幣兩萬五千元），一人戶四十萬韓元（台幣一萬元）。相關官員說，若五月十五日會期最後一天仍無法通過追加預算案，青瓦台將考慮由總統行使緊急財政經濟命令權。

日本首相安倍晉三因應新冠病毒疫情發布緊急事態宣言，實施到五月六日，呼籲民眾在這段期間盡量少出門，期盼人員接觸減少七成至八成。中央社報導，東京都知事小池百合子將四月廿五日至五月六日共十二天訂為「宅在家周」。

新冠肺炎 COVID-19

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