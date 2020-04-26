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俄羅斯暴增6361確診創單日最多 累計破8萬例

中國衛健委：武漢在醫院肺炎患者全部清零

中央社 / 北京26日電
中國國家衛健委發言人米鋒。 中新社
中國國家衛健委發言人米鋒。 中新社

中國國家衛健委發言人米鋒下午表示，截至4月25日，境外輸入確診病例已有近6成治癒出院；至26日，武漢在醫院的新冠肺炎患者「清零」，也就是當地醫院已無這類患者。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「加強醫療防控物資出口品質監管工作」記者會，國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎、新冠肺炎）最新疫情時，作上述表示。

他指出，經過武漢和全中國援鄂醫務人員的共同努力，至4月26日，武漢在醫院的新冠肺炎患者清零。下一步將落實中央要求，繼續做好外防輸入、內防反彈工作，同時儘快恢復醫療秩序，滿足民眾醫療需求。

米鋒說，截至4月25日，境外輸入確診病例已有近6成治癒出院，其中重症病例較前一週下降53.2%。

他強調，全球單日新增確診病例超過9萬例，境外疫情繼續擴散蔓延，輸入中國風險持續加大，本土聚集性疫情仍有確診病例報告。要克服麻痺、鬆懈思想，及時發現，快速處置。

新冠肺炎疫情去年12月在中國湖北省武漢市爆發，當地也是這次疫情的重災區。根據湖北衛健委官網資料，截至25日，武漢累計有5萬333例確診，累計治癒出院4萬6452例，累計死亡3869例。

新冠肺炎 COVID-19

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