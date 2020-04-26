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5200港人滯印度、巴基斯坦 港府擬派專機接人

世界日報 / 香港新聞組／香港26日電

新冠肺炎疫情影響，大約5200名香港居民滯留在印度及巴基斯坦，港府正研擬安排專機接人，初步計畫優先協助位於印度首都新德里、巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的人，以及病患、孕婦、孩童和長者等有特殊需要人士，專機費用將由使用者支付。

大公報報導，港府保安局和入境處已分別聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐印度大使館、中國駐巴基斯坦大使館了解情況。特區政府也與印度和巴基斯坦的駐港總領事館聯繫，並聯繫多間航空公司安排專機。

港府發言人表示，疫情期間印度國內的陸空交通限制非常嚴格，必須持有當局批准的證明才能出行，巴基斯坦則禁止所有國際航班升降，加上考慮到相關人士回港後的防疫安排以及醫療設施的承受能力，政府傾向批協助受影響港人返港。

據報導，政府將優先協助新德里或伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及有特殊需要的人士。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，他與新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀等，昨日約見保安局副局長區志光及入境處官員，要求盡快協助滯留印度和巴基斯坦的港人回港，獲得正面的回應。據他了解，初步預計印度方面的安排需時七至十天，巴基斯坦則需三至五天，每航班約可接載約300人。由印度首都乘包機返港，每人收費大約1.1萬至1.3萬元，由巴基斯坦乘包機返港收費約6000至7000元。

新冠肺炎 COVID-19

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