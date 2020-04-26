5天兩度零確診後…香港添2移入病例 8人出院「復陽」

香港在歷經5天兩度零確診的喜訊後，昨日新增2例確診病例。醫院管理局並公布，發現有8名確診患者出院後「復陽」。 衛生防護中心稱這些患者體內仍有殘留病毒，但未必有傳染性。不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，不能輕言部分「復陽」患者不具傳染性，必須小心處理。

香港文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡布會上表示，香港新增的兩個確診病例均為外來移入，分別為18歲英國女留學生（第1037宗）、4月7日由英國返港的61歲男子（第1038宗）。女留學生上月28日起失去嗅覺，但沒有其他病徵，24日返抵香港後於亞博館留深喉唾液樣本確診。

61歲男子4月7日一家六口由英國返港，其外傭（第993宗）及孫女（第1009宗）先後確診。該男子與妻子被安排入住八鄉少年警訊活動中心接受檢疫，一直沒有病徵，在完成檢疫前再測試結果呈陽性，其妻也因其他健康問題入院，暫未有其他密切接觸者。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻表示，至今有753名確診及疑似病人出院，其中8人出院後再度檢測出對病毒呈陽性反應。這些「復陽」患者大部分病徵輕微，包括喉嚨不適，輕微呼吸不順，但也有人毫無病徵。

梁子超指出，南韓等地都有類似「復陽」病人。雖然至今未大規模「播毒」案例，但應小心處理。梁子超將「復陽」患者分兩類：第一類是全無病徵，體內攜帶的可能非活躍病毒，大部分病毒含量較低；另一類則可能因免疫系統波動而出現肺部變花等病徵，故不能輕易判斷這類患者的病毒已無活性。

梁子超建議醫管局在所有出院人士覆診時再進行病毒測試，以收集「復陽」比例數據，作為參考研究是否需要延長醫學觀察時間。

張竹君則表示，衛生防護中心會追查他們出院後的行蹤，並建議有關地點進行清洗消毒，密切接觸者應接受檢疫。