咳嗽、打噴嚏不遮口鼻 北京推新法要罰

北京市人大常委會24日表決通過，會議通過公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩，不在地鐵、輕軌等城市軌道交通的列車內進食，餐飲服務企業應當配備公筷公勺，另外也規定禁獵禁食野味，違反者最高處野生動物及其製品價值20倍罰款。

按通過的《北京市文明行為促進條例》，未來在公共場所，咳嗽、打噴嚏時不遮掩口鼻，得了流感不佩戴口罩等行為，可能將面臨處罰。和此前的二審相比，第16條維護公共衛生方面應當遵守的文明行為規範，第五項「不隨意焚燒、拋撒喪葬祭奠物品」進行細化，表述為「不在道路、居民區和其他公共區域焚燒、拋撒喪葬祭奠物品」。

24日同時表決通過《北京市野生動物保護管理條例》，據文匯報報導，條例規定北京全域常年禁獵。全面禁止食用陸生野生動物及其製品、列入名錄的水生野生動物及其製品。對違法獵捕、食用、利用、出售、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品等行為在現有法律的基礎上予以加重處罰，最高可處野生動物及其製品價值20倍罰款。

另外也將建立監測北京市重點保護野生動物名錄，開展野生動物及其棲息地保護評估。據了解，北京市共有陸生脊椎野生動物500多種。其中，國家重點保護野生動物81種，北京市重點保護野生動物222種，包括國家一級保護動物15種，國家二級保護動物66種。