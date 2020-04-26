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哈爾濱拉警報 播毒鏈擴至83人

世界日報 / 中國新聞組╱北京26日電
據當地衛健委在25日的通報，哈爾濱的聚集性疫情至今已有83人受感染。取自微谷國際
據當地衛健委在25日的通報，哈爾濱的聚集性疫情至今已有83人受感染。取自微谷國際

黑龍江省哈爾濱市新冠肺炎疫情已成關注中國疫情新焦點，據當地衛健委在25日的通報，哈爾濱的聚集性疫情至今已有83人受感染。

香港01報導，通報指出，黑龍江在昨天新增一宗確診病例，新增一宗無症狀感染者，均為哈爾濱市報告。通報稱，上述兩人均為在哈爾濱市第二醫院確診病例的密切接觸者，是納入集中醫學觀察後進一步排查所得。截至24日，在哈爾濱發生的聚集性疫情，已導致至少62人確診，並有21宗無症狀感染者。

值得一提是，哈爾濱的聚集性疫情已出現「跨省傳播」，遼寧省撫順在4月16日新增一例確診病例，患者是同期在該醫院住院另一名患者的女兒；內蒙古4月20日也通報一宗哈爾濱傳入呼倫貝爾市鄂克旗的新增確診病例。

對此，黑龍江4月17日召開全省疫情視像會議，除通報疫情，也對18名抗疫不力官員、公職人員追責問責。

另據中央社報導，陝西24日再新增7例新冠肺炎境外移入病例和1例無症狀感染者。他們都乘坐19日的CA910航班由莫斯科飛往北京，在20日先到達第一入境點西安咸陽國際機場。中國為舒緩北京首都國際機場的檢疫壓力，日前宣布包括西安在內的12個機場，為北京國際航班的第一入境點。目的地為北京的班機需先在上述機場降落，旅客檢疫安檢無虞後，才可飛往北京。

之前，20日抵達西安的CA910航班已陸續傳出23例確診病例，其中包括一名空服人員。加上新增的7人，這架航班已累計30人確診。

俄羅斯近日疫情惡化後，幾班由當地飛中國的航班都帶來疫情。截至目前，5日和12日抵達山西太原的兩班CA910班機，共計有59起確診病例；9日抵達上海的SU208班機則有71人確診。

新冠肺炎 COVID-19

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