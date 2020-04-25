中國多地延長隔離時間 其中以黑龍江35天最長

中國近期屢見隔離期滿後發病的2019冠狀病毒疾病患者，多地延長隔離期，其中黑龍江要求由綏芬河口岸入境的旅客，需接受3階段共35天的隔離，創下最長隔離時間。

日前俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）的疫情加劇後，大量當地的中國人從黑龍江綏芬河口岸入境中國。由於許多旅客陸續被確診，當地政府要求所有入境人員須集中隔離觀察14天。

針對由綏芬河入境的人員，黑龍江省政府副秘書長李德喜23日在疫情記者會上表示，在綏芬河14天隔離期滿後，本省入境人員須由專人專車轉送至目的地；需轉送外省的人員，則要提前3天通知目的地指揮部，安排專門車廂、排位轉交其他省分管理，確保過程保持閉環。

他接著表示，隔離人員回到屬地後，要繼續在屬地集中隔離7天，並進行一次病毒核酸檢測無異常後，才轉為居家隔離觀察14天，納入社區網格化管理。居家隔離須「一人一戶或一家」，不具備此條件者，要繼續集中隔離。

這意味著，上述人員需接受14+7+14天，總共35天的超長時間隔離。

對此作法，健康時報引述樹蘭（杭州）感染科副主任盛國平表示，有些患者一開始只有輕微的呼吸道症狀，沒有發燒；一些患者的潛伏期更是超過14天，因此不能因為14天內沒有發燒，就完全排除。

中國近日出現多名隔離期滿後發病的確診患者，北京一名留學生隔離14天後才發病，並傳染給3名家人，群聚感染事件讓北京朝陽區被列為疫情「高風險」地區。

綜合陸媒報導，多地因此調整隔離時間：北京建議隔離期滿人員，繼續居家觀察7天；內蒙古和廣西則改為14天的集中隔離後，要再接受14天居家隔離，和2次核酸檢測和1次血清抗體檢測；浙江則改為在定點醫院集中隔離14天後，須繼續在集中隔離點觀察14天。

黑龍江推出的35天隔離政策，是目前中國各地最長的隔離期。