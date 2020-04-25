快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫後「黑臉」…武漢醫師胡衛鋒腦出血 又插管治療

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
武漢染疫醫師胡衛鋒（中）驚傳腦出血。圖為胡衛鋒4月20日在武漢同濟醫院中法新城院區重症病房。圖／取自微信
武漢染疫醫師胡衛鋒（中）驚傳腦出血。圖為胡衛鋒4月20日在武漢同濟醫院中法新城院區重症病房。圖／取自微信

湖北武漢市中心醫院醫師易凡、胡衛鋒染疫，經搶救後轉危為安，但臉部發黑、全身皮膚灰暗，幾乎成了「黑人」，引發外界關注、心疼。其中胡衛鋒醫師23日晚驚傳出現腦出血症狀，讓大家剛剛放下的心又緊張了起來。

健康時報網報導，武漢市中心醫院某位醫師昨日證實，胡衛鋒的情況一直不太好，也的確出現了腦出血的症狀，現在正插管治療。

報導指出，胡衛鋒是武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫師，1月18日確診新冠肺炎並在武漢市中心醫院治療，2月7日轉入武漢市肺科醫院ICU病房並施行ECMO；3月3日轉入華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院中法新城院區，3月22日撤下ECMO，4月11日拔除氣管切開套管可以正常講話。直到4月22日晚，出現了突發腦出血。

多位醫師表達了對胡衛鋒病情的擔心，「出現這一情況主要是凝血功能出現了問題，危重症患者到了後期很多會出現這種問題，肝是產生凝血因子的工廠，肝功能不好，凝血因子就會產生障礙。」「聽說胡醫師腎臟不好，在做透析治療。透析必然用肝素抗凝，也可能是原因之一。」

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院急診與重症醫學科主任李樹生20日曾表示，「胡衛鋒已成功脫離了呼吸機有10天了，現在還需要小流量的鼻導管吸氧，呼吸的問題暫時在慢慢康復，但是遺留了一個腎臟的損害，在間斷給他做透析治療，隔天做一次。」李樹生說，胡醫師已躺在病床近百日，身體虛弱，暫時不能落地走動。由於臥床時間太長，對他造成一定心理障礙，需進行身體和心理兩方面的康復治療。

據報導，北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴指出，預防腦出血對新冠肺炎重症病人來說非常重要，「也一直是我們救治過程中的一個重點」。

新冠肺炎 COVID-19 武漢 醫師

延伸閱讀

傳陸軍支援磐石官兵疑似染疫 陸軍：採檢結果陰性

影／敦睦艦隊染疫毀一中商圈 業者嘆：業績掉到剩1成

談杜蘭特染疫之初 經紀人：曾經歷非常可怕時期

謝長廷：染疫官兵症狀輕和打過流感疫苗關連 專家可研究

相關新聞

最嚴防控措施 內蒙古要求所有入境者需隔離28天

為嚴控新冠肺炎疫情輸入，大陸部分地區防疫措施不斷升級。內蒙古自治區就宣布，所有入境人員（包括經內蒙古自治區內口岸和區外口...

大陸這家國營保險公司董事長 因感染新冠肺炎病逝

總部設於湖北武漢的大陸國營保險公司、長江財產保險股份有限公司(簡稱「長江財險」)官網公告，該公司董事長楊曉波因感染新冠肺...

染疫後「黑臉」…武漢醫師胡衛鋒腦出血 又插管治療

湖北武漢市中心醫院醫師易凡、胡衛鋒染疫，經搶救後轉危為安，但臉部發黑、全身皮膚灰暗，幾乎成了「黑人」，引發外界關注、心疼。其中胡衛鋒醫師23日晚驚傳出現腦出血症狀...

大陸新增確診12例 其中境外輸入11例

大陸國家衛健委25日通報，截至24日24時，新增確診病例12例，其中11例為境外輸入病例，1例本土病例是來自黑龍江。

新冠病毒疫苗 大陸稱9月可供緊急用

大陸研究新冠病毒疫苗有進展，大陸中國疾控中心主任高福昨天表示，大陸預計今年九月新冠疫苗或可緊急使用，而在明年初能研發出可用於健康人群的疫苗，進行全民接種。

黑龍江再爆醫院群聚感染 牡丹江14人中鏢

黑龍江省哈爾濱日前爆發2019冠狀病毒疾病的群聚感染，同一傳播鏈下有81人確診。近日，牡丹江市一間收治綏芬河口岸入境患者...

哈爾濱院內「1傳78」官曝：醫院麻痺懈怠

武漢解封後，中國東北、西南邊境都出現不等規模的新型冠狀病毒聚集性感染，其中哈爾濱爆發「1傳78」的醫院院內感染，哈爾濱市衛健委痛批原因是「醫院麻痹懈怠，難辭其咎」...

基隆一家四口違反居家檢疫1人確診 2人重罰170萬元

基隆市一名婦人和媳婦及2名孫子自美國返台後，應在基隆居家檢疫，婦人因出現徵狀到醫院採檢，一家4口隔天違規外出到台北就醫，...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

台鐵車長與敦睦艦確診者同健身房今發燒「每人都很怕」

獨／傳疫情悄悄從海軍燒向陸軍？陸軍司令部：採檢送驗

圖表看疫情／美確診直逼90萬例逾5萬人死 俄國印度病例又暴增

達標了！要求「譚德塞下台」全球連署破百萬門檻

吉里巴斯選後反對黨喊和我復交 外交部：密切觀察走向

發燒台鐵車長一採陰性 值勤接觸兩軍方人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。