染疫後「黑臉」…武漢醫師胡衛鋒腦出血 又插管治療

湖北武漢市中心醫院醫師易凡、胡衛鋒染疫，經搶救後轉危為安，但臉部發黑、全身皮膚灰暗，幾乎成了「黑人」，引發外界關注、心疼。其中胡衛鋒醫師23日晚驚傳出現腦出血症狀，讓大家剛剛放下的心又緊張了起來。

健康時報網報導，武漢市中心醫院某位醫師昨日證實，胡衛鋒的情況一直不太好，也的確出現了腦出血的症狀，現在正插管治療。

報導指出，胡衛鋒是武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫師，1月18日確診新冠肺炎並在武漢市中心醫院治療，2月7日轉入武漢市肺科醫院ICU病房並施行ECMO；3月3日轉入華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院中法新城院區，3月22日撤下ECMO，4月11日拔除氣管切開套管可以正常講話。直到4月22日晚，出現了突發腦出血。

多位醫師表達了對胡衛鋒病情的擔心，「出現這一情況主要是凝血功能出現了問題，危重症患者到了後期很多會出現這種問題，肝是產生凝血因子的工廠，肝功能不好，凝血因子就會產生障礙。」「聽說胡醫師腎臟不好，在做透析治療。透析必然用肝素抗凝，也可能是原因之一。」

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院急診與重症醫學科主任李樹生20日曾表示，「胡衛鋒已成功脫離了呼吸機有10天了，現在還需要小流量的鼻導管吸氧，呼吸的問題暫時在慢慢康復，但是遺留了一個腎臟的損害，在間斷給他做透析治療，隔天做一次。」李樹生說，胡醫師已躺在病床近百日，身體虛弱，暫時不能落地走動。由於臥床時間太長，對他造成一定心理障礙，需進行身體和心理兩方面的康復治療。

據報導，北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴指出，預防腦出血對新冠肺炎重症病人來說非常重要，「也一直是我們救治過程中的一個重點」。