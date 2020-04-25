俄國飛陝西一航班確診數增至30 含一名空服員
中國陝西24日再新增7名新冠肺炎境外移入病例，同為一架由俄羅斯莫斯科飛抵西安班機的乘客。目前這架班機已累計30人確診，其中包含一名空服員。
綜合陸媒報導，陝西省衛健委今天宣布，24日新增7例境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，和1例無症狀感染者。他們都乘坐19日的CA910航班由莫斯科飛往北京，在20日先到達第一入境點西安咸陽國際機場。
中國為舒緩北京首都國際機場的檢疫壓力，日前宣布包括西安在內的12個機場，為北京國際航班的第一入境點。目的地為北京的班機需先在上述機場降落，旅客檢疫安檢無虞後，才可飛往北京。
之前，20日抵達西安的CA910航班已陸續傳出23例確診病例，其中包括一名空服人員。加上新增的7人，這架航班已累計30人確診。
陸媒財新網近日報導，這架班機的乘客多為莫斯科柳布利諾（Lyublino）和薩達沃（Sadovod）兩大市場的中國商人。
報導引述知情人士指出，部分確診病例在莫斯科已出現症狀，因語言不通、不了解當地醫療體系，擔心治療不好，因而決定回中國。
報導也引述一名班機乘客表示，上機前空服員曾為乘客量體溫，體溫異常、有疑似症狀和接觸史的乘客，都被集中安排在客艙後排座位。
俄羅斯近日疫情惡化後，幾班由俄國飛中國的航班都帶來疫情。截至目前，5日和12日抵達山西太原的兩班CA910班機，共計有59起確診病例；9日抵達上海的SU208班機則有71人確診。
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