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香港疫情是否受控 專家：現階段不敢說

中央社 / 香港25日電
香港疫情趨緩。圖／取自歐新社
香港疫情趨緩。圖／取自歐新社

協助香港當局抗疫的醫學專家許樹昌今天說，現階段還不敢說本地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已受控。

但他說，如果本地確診病例仍以輸入個案為主，而且沒有不明來歷的社區爆發，當局可考慮下月7日逐步放寬「限聚令」等防疫措施，並先讓公務員及中學生復工復課。

身兼政府抗疫督導委員會專家顧問的中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目上說，雖然本地的確診個案連續多天維持在個位數，更有兩天出現零感染，但現階段不敢說本地疫情已受控，因為19日的一例本地確診個案仍未找到感染源頭。

他提醒市民不要掉以輕心，並以新加坡為例，指當地有隱形病人到外勞宿舍後觸發新一波疫情爆發。

不過，許樹昌認為，香港現時的防疫措施似乎很有效，確診患者大都是輸入個案。

港府10多天前實施「限聚令」，禁止超過4人以上聚集，又勒令各種娛樂場所臨時停業14天，相關措施昨天起延長實施至下月7日。

香港昨天沒有新增確診個案，是最近5天內第2次出現零確診紀錄。截至目前，本地累計病例維持在1035例。

新冠肺炎 COVID-19

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