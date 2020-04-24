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黑龍江再爆醫院群聚感染 牡丹江14人中鏢

中央社 / 上海24日電
大陸一間醫院再爆群聚感染。圖／法新社
大陸一間醫院再爆群聚感染。圖／法新社

黑龍江省哈爾濱日前爆發2019冠狀病毒疾病的群聚感染，同一傳播鏈下有81人確診。近日，牡丹江市一間收治綏芬河口岸入境患者的醫院，也爆發群聚感染，目前已有14人染疫。

黑龍江省近日成為中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情最嚴重的地區，哈爾濱市一名美國留學生染病後造成群聚感染，並波及兩家醫院，至今已造成81人確診。

事件引起各方關注，黑龍江省日前對哈爾濱18名黨員幹部究責；「中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組」22日也在會議上要求各地引以為戒，重視防範醫院等地出現群聚感染。

不過北京日報報導，牡丹江市近日再爆出院內群聚感染，疫情源頭是一名65歲的龔姓女子。這名女子因肝病在康安醫院住院治療。康安醫院4月5日收治境外移入確診病例，龔姓女子和丈夫轉到另一家醫院接受治療。而兩人18日的病毒核酸檢測顯示為陽性。

截至23日，包括龔姓夫婦，已有8人在康安醫院內感染，另有6名龔姓夫婦的密切接觸者成為無症狀感染者，其中包括兩名龔女轉診入住醫院的醫護人員。

牡丹江市是與俄羅斯接壤的邊境城市，轄下的綏芬河市近期出現大量俄羅斯移入的境外疫情。由於綏芬河的醫療條件有限，目前當地只收治無症狀感染者，而本次事發的牡丹江康安醫院收治輕型和普通型患者；牡丹江學院附屬紅旗醫院則負責治療重症和危重症患者。

黑龍江省政府新聞辦公室21日在記者會上表示，目前共收治377例綏芬河的境外移入病例，其中康安醫院收治335例，紅旗醫院則收治25例。

新冠肺炎 COVID-19 黑龍江

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