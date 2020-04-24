哈爾濱院內「1傳78」官曝：醫院麻痺懈怠

武漢解封後，中國東北、西南邊境都出現不等規模的新型冠狀病毒聚集性感染，其中哈爾濱爆發「1傳78」的醫院院內感染，哈爾濱市衛健委痛批原因是「醫院麻痹懈怠，難辭其咎」；此外，雲南也傳出多起境外輸入病例，由國務院副總理孫春蘭領軍的中央指導組專家已趕赴西南邊境抗疫，嚴防輸入疫情失控。

哈爾濱自4月9日起的這一波聚集性病例，累計已感染了78人，其中多達68人是在哈醫大一院和哈爾濱市二院兩家醫院，直接或間接感染。群聚感染源是女留學生韓某，是境外輸入病例，不過，卻因確診病例之一、87歲的陳某前後到兩家醫院就醫，衍生本土疫情。

北京日報報導，哈爾濱市衛健委副主任柯雲楠表示，導致院內感染主要有三個因素。第一是一位確診患者（當時並未確診）的陪護經常在走廊和一群人聊天，將病毒帶到了護士站；第二是確診患者離開病區，所經之處造成污染。第三是醫院裡的公共服務設施，比如開水間、電梯等，都蟄伏確診患者帶來的病毒，造成傳播鏈進一步延長。

柯雲楠痛批，發生院內感染，醫院方面難咎其責。哈爾濱已發布「嚴十條」，要求對確診病例、疑似病例、無症狀感染者住所實行為期14天的全封控管理，並實行獎勵人民幣3000元的群眾舉報制度。

另根據微信公眾號「政知道」報導，孫春蘭已組建了赴西南地區工作組，指派曾有SARS抗疫經驗的國家衛生健康委疫情應對處置工作專家組組長梁萬年擔任中央指導組赴西南地區工作組組長， 並趕赴雲南協助與指導雲南省境外防控。4月16日至21日，雲南省省長阮成發已去了德宏傣族景頗族自治州和西雙版納傣族自治州的7個境外疫情輸入高風險縣。專家組成員、北京大學人民醫院重症醫學科主任安友仲教授也前往西南邊境協助抗疫。

境外輸入疫情仍嚴峻，眾所期盼的疫苗究竟何時可使用？中國疾控中心主任高福接受CGTN採訪時表示，或許9月份中國就有一種可以在緊急情況下使用的疫苗，到明年初就能研發出可以用於健康人群的疫苗。

澎湃新聞報導，國際頂級醫學期刊BMJ（英國醫學雜誌）發表浙江多個醫學科研隊伍的研究文章稱，通過回顧性隊列研究發現，糞便樣本中病毒的持續時間明顯比呼吸道和血清樣本中的更長，這凸顯了病毒糞便傳播的風險，表明在預防和控制新冠疫情中需要加強糞便樣本的管理。且男性的病毒持續時間明顯長於女性，超過60歲的患者和男性患者的病毒持續時間更長。