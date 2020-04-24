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香港增2確診 男遊走中環恐播毒

世界日報 / 香港新聞組╱香港24日電
有確診患者曾到中環文華東方酒店理髮店剪髮，引發社區播毒擔憂。中通社
有確診患者曾到中環文華東方酒店理髮店剪髮，引發社區播毒擔憂。中通社

香港23日新增2確診，全是境外輸入，其中一名由美國返港的58歲男子，完成14天居家檢疫後，自行到診所檢測病毒呈陽性；衛生當局憂心的是，他在確診前多次出入中環多處「富豪地方」，包括到香港會所大廈工作、到「名醫大廈」萬邦行看牙醫、到文華東方酒店理髮，恐在社區造成傳染風險。

大公報報導，58歲男患者（第1036宗）3月8日起到過英國及美國，3月24日從美國舊金山搭國泰航空CX893抵港，並在跑馬地藍塘道服務式住宅「The Ellipsis」，進行14天居家檢疫。

3月26日隔離期間，他曾出現咳嗽、失去味覺等病徵，卻未通報衛生署；4月6日完成檢疫後，7日前往香港會所大廈辦公室上班數，9日到中環萬邦行拔牙，21日到文華東方酒店的「文華理髮店」剪髮，播毒兩周。據報導，該男子的消費力不容小覷，其至少600多平方呎的住宅月租3萬多港元起；理髮店單次理髮收費460港元起跳；萬邦行也是城中著名的「名醫大廈」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該患者21日驗出病毒呈陽性，目前在東區醫院留醫。從他發病到就醫日期，相差近一個月，張竹君擔心已在社區內造成隱性傳播。

張竹君稱，三名替他居家清潔的工人屬密切接觸者，需強制檢疫；為他拔牙的牙醫及護士等，一般會穿上充足保護衣，但還是會安排接受檢驗；理髮師接觸時有戴口罩，相信傳染機會小；而他曾在辦公室上班數小時並無接觸他人，其他同事當時正居家工作。

據報導，昨日確診的另一名27歲男患者，3月13日在瑞士及法國，同月16日咳嗽、失去味覺及嗅覺。他於21日返港，在亞博館留下樣本化驗後，就與太太返回上環四方街的大興樓住所。他的檢測結果呈陽性，被送至瑪麗醫院。其太太檢測呈陰性，亦被送往檢疫中心。

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