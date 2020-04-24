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港官員指防疫措施生效 疫情轉趨緩和

中央社 / 香港24日電
。圖／法新社
。圖／法新社

香港的新冠肺炎疫情近日趨緩，已連續4天沒有本土傳染個案，相關官員今天說，這反映出當局的防疫措施有成效。但港府至今並未放寬嚴厲的防疫措施，一些業者對此不滿。

食物及衛生局局長陳肇始今天在立法會會議上說，本地疫情近日轉趨緩和，連續8天確診個案維持在個位數字，而且當中9成是輸入病例，這反映出在社會各界努力下，各項防疫措施漸見成效。

但她強調，全球疫情仍然嚴峻及反覆，當局已把焦點集中在預防海外輸入及嚴控病毒在社區蔓延，呼籲市民不要鬆懈，以免成果功虧一簣。

在會議上，有立法會議員擔心，中國大陸「五一」黃金週長假即將啟動，預計有9000萬人外遊，大批陸客訪港的話可能會觸發香港新一輪疫情爆發。

陳肇始回應說，大陸民眾來港必須接受14天強制隔離檢疫，相關措施會維持至5月7日，超越「五一」黃金週。

另外，港府自今天起延長實施「限聚令」、「停業令」等各項防疫措施，包括延長禁止健身中心和電影院等娛樂場所經營14天，直至下月7日，此舉引起部分娛樂場所經營者不滿。

一些健身中心業者昨天舉行記者會，一方面批評政府補助損失不足，另一方面要求政府彈性處理業界的經營方式，不應一刀切禁止。

不過，一些醫學專家比較支持港府繼續禁止娛樂場所經營的做法，認為當前不能放鬆管制。

新冠肺炎 COVID-19

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