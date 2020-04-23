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染疫界定一改再改 港媒：中國確診被大幅低估

中央社 / 台北23日電

中國公布的新冠肺炎確診病例數一再被質疑，香港媒體報導，香港大學公共衛生學院的研究發現，若疫情初始中國判定確診病例即採用較廣泛的界定，2月中的實際確診數應4倍於官方公布的數字。

根據香港南華早報（South China Morning Post,SCMP）報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）21日刊登香港大學公共衛生學院研究團隊的研究報告指出，若中國在2月初採用的確診病例界定一體適用於整個疫情，截至2月20日止，實際的確診病例數可能高達23萬2000例而非官方公布的約5萬5000例。

報導說，香港大學據此研判，另考量輕微和無症狀感染者，甚至最廣泛病例界定情況下的可能漏檢，真實的確診數有可能更高。報導指出，由香港大學公衛學院助理教授吳蓬（Peng Wu）領導的研究團隊，檢視自去年12月疫情重災區中國華中地區武漢市爆發疫情後，中國政府運用各種界定確診病例的方式。

報導說，中國至今已發布7套版本的新冠肺炎診療方案，並隨著疫情的變化，調整分類確診病例的方法，以致研究團隊發現，不同的界定標準使確診數大不同。

報導指出，中國在2月5日發布第5版的診療方案，有關確診界定增加臨床診斷，而不再只是依賴普遍使用的病毒核酸檢測，導致中國確診病例暴增，2月17日完稿的第6版，有關確診的界定又拿掉了臨床診斷。

根據中國國家衛生健康委員會發布的疫情通報，截至2月20日午夜，全中國的確診病例數是5萬4965例，不過南華早報的報導說，香港大學公衛學院的研究發現，若採用診療方案第5版界定的方法估算，當時中國確診病例可能高達23萬2000。

報導說，這份報告的共同撰著人，香港大學公共衛生學院教授高林（Benjamin Cowling）與香港大學醫學院院長梁卓偉表示：「各版本診療方案當中界定病例方法的改變，經我們估算被認定的確診病例增幅各異。」

報導指出，研究團隊發現：「從第1版至第2版確診增加了7.1倍，從第2版至第4版增加了2.8倍，從第4版至第5版增加了4.2倍。」

報導說，香港大學公衛學院的這項研究建議，沒有足夠檢測器材的國家，界定確診病例的方法應納入臨床診斷，以便更完善評估確診人數與制定更佳的公衛因應措施。

新冠肺炎 COVID-19

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