中國現有確診跌破千人 連續8日無死亡

從美國返回哈爾濱的韓姓女留學生，所引發的本土疫情「超級傳播鏈」又拉長了。央視追蹤韓女軌跡，發現她還去過上海做手術，總計她1人傳給了71人；期間兩地曾對韓女進行流調，前後5次核酸檢測結果均為陰性。

2020-04-22 14:27