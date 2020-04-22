1傳71！哈爾濱女留學生播毒鏈疑擴大 還曾去過上海

從美國返回哈爾濱的韓姓女留學生，所引發的本土疫情「超級傳播鏈」又拉長了。央視追蹤韓女軌跡，發現她還去過上海做手術，總計她1人傳給了71人；期間兩地曾對韓女進行流調，前後5次核酸檢測結果均為陰性。

央視報導，韓女被懷疑指向為引發哈爾濱本土疫情的源頭，多次引發網友爭議，央視解密韓女歸國後的足跡，發現由她而起的傳播鏈還在進一步延長。截至目前，哈爾濱這一波本土疫情，已有48名確診病例，其中哈爾濱46例，遼寧撫順1例，內蒙古鄂溫克1例。另外，哈爾濱還報告了無症狀感染者23人。

哈爾濱兩醫院排查4106人，哈爾濱市第二醫院發布公告稱，鑑於近期該院出現新冠病毒感染病例，按照相關規定已全面停診。

哈爾濱市疾病控制中心李璽琨表示，22歲的韓女是美國紐約大學研究生二年級學生，3月18日經美國紐約經香港、北京、中轉至哈爾濱，3月19日下午6時落地哈爾濱太平國際機場後居家隔離，期間沒有外出，3月31日核酸和抗體檢測為陰性，隨即解除隔離。

韓女4月3日和4月4日有2天跟家人外出的聚餐史；4月5日，由父親開車送至太平國際機場到上海待3天並做了一個手術，4月8日返回哈爾濱回到父母家居住，同住的還有她的弟弟，直到4月10日。

環球網報導，上海市衛健委得知信息後，立即與黑龍江省衛健委聯繫。經了解，韓女4月5日抵達上海，4月6日在上海一美容院接受手術，術後回酒店休息。4月7日，赴美容院檢查治療後回酒店休息，直到4月8日上午乘飛機返回哈爾濱之前，除美容院和酒店外，韓未到過其他地方。