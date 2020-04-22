港「限聚令」再延長14天 撤入座限半規定

鑑於疫情仍然嚴峻，港府昨天宣布，「限聚令」再延長14天至5月7日，但放寬餐廳入座率不得過半規定，其他措施維持不變。

文匯報報導，特首林鄭月娥昨日表示，目前防疫並非鬆懈的時候，以免前功盡廢；食衛局長陳肇始補充說，過去一段時間香港確診保持在單位數增幅，顯見防疫措施有效，但現時全球疫情仍然嚴峻，為防香港疫情出現逆轉，故宣布「限聚令」再延長14天。

不過，對食肆的規限有放寬，例如撤銷食肆入座顧客數目不得超過一半的限制，但其他諸如桌子之間最少有1.5米距離或有效的隔板、 不得有多於4人同坐一桌等規定維持不變；而遊戲機中心、健身中心、美容院和按摩院等仍須關閉至5月7日。

陳肇始透露，截至前日，各執法部門對食肆共進行超過5萬5000次巡查，並發出超過2500次勸喻和34宗檢控。針對須關閉的處所，各執法部門則共進行6100次巡查，發出49次勸喻和1宗檢控。

至於禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，各執法部門進行逾4萬次巡查，發出6294次勸喻、131張定額罰款告票和3宗檢控。

被問到何時可取消禁令，他認為，28天內無新增香港本土感染個案是「解禁」的理想時間。