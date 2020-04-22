快訊

「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港「限聚令」再延長14天 撤入座限半規定

世界日報 / 香港新聞組╱香港22日電
港府宣布「限聚令」延長至5月7日，但放寬餐廳入座率不得過半規定。 中新社
港府宣布「限聚令」延長至5月7日，但放寬餐廳入座率不得過半規定。 中新社

鑑於疫情仍然嚴峻，港府昨天宣布，「限聚令」再延長14天至5月7日，但放寬餐廳入座率不得過半規定，其他措施維持不變。

文匯報報導，特首林鄭月娥昨日表示，目前防疫並非鬆懈的時候，以免前功盡廢；食衛局長陳肇始補充說，過去一段時間香港確診保持在單位數增幅，顯見防疫措施有效，但現時全球疫情仍然嚴峻，為防香港疫情出現逆轉，故宣布「限聚令」再延長14天。

不過，對食肆的規限有放寬，例如撤銷食肆入座顧客數目不得超過一半的限制，但其他諸如桌子之間最少有1.5米距離或有效的隔板、 不得有多於4人同坐一桌等規定維持不變；而遊戲機中心、健身中心、美容院和按摩院等仍須關閉至5月7日。

陳肇始透露，截至前日，各執法部門對食肆共進行超過5萬5000次巡查，並發出超過2500次勸喻和34宗檢控。針對須關閉的處所，各執法部門則共進行6100次巡查，發出49次勸喻和1宗檢控。

至於禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，各執法部門進行逾4萬次巡查，發出6294次勸喻、131張定額罰款告票和3宗檢控。

被問到何時可取消禁令，他認為，28天內無新增香港本土感染個案是「解禁」的理想時間。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

三換新聞稿 「兩辦」引發的風暴

香港蘇富比最大場線上烈酒拍賣 輕井澤黑命之水領銜

港府大地震 學者：北京當局對香港的路線更趨強硬

香港原油ETF單日急瀉45％ 警告投資人血本無歸

相關新聞

1傳71！哈爾濱女留學生播毒鏈疑擴大 還曾去過上海

從美國返回哈爾濱的韓姓女留學生，所引發的本土疫情「超級傳播鏈」又拉長了。央視追蹤韓女軌跡，發現她還去過上海做手術，總計她1人傳給了71人；期間兩地曾對韓女進行流調，前後5次核酸檢測結果均為陰性。

港「限聚令」再延長14天 撤入座限半規定

鑑於疫情仍然嚴峻，港府昨天宣布，「限聚令」再延長14天至5月7日，但放寬餐廳入座率不得過半規定，其他措施維持不變。

陸「五一」估計9000萬人次出遊 陸外交部提醒暫勿出國

中國大陸「五一」小長假進入倒數計時，據報這次是12年來最長的一個「五一」假期，也是大陸疫情得到有效控制後的首個5天假期，...

嚴防境外移入 哈爾濱禁非當地社區人員車輛進入

為遏制新冠肺炎疫情蔓延，哈爾濱市公布《關於進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的意見》，實施防輸入、守住門、管好人、禁聚集等九...

陸新增新冠肺炎確診病例30例 7本土病例全在黑龍江

大陸國家衛健委網站今（22）日公布，21日0至24時，31個省市新增新冠肺炎確診病例30例，其中23例為境外輸入病例，7...

影／中國疾控中心主任：從未說過新冠肺炎不存在「人傳人」

國際間對於這次新冠肺炎疫情究責聲音愈來愈強，中國疾控中心主任高福近日接受中國國際電視台CGTN專訪時一再強調，他從來沒說...

香港新冠肺炎確診新增4例 累計1029例

新冠肺炎疫情下，香港昨天一度零確診，但今天隨即新增4例確診病例，均屬輸入病例。其中2例自美國入境，另2人自英國入境

陸官方透露 新冠肺炎治癒率94%以上

大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅透露，大陸新冠肺炎治癒率達94%以上。郭燕紅表示，新冠病毒是新病毒，目前對新冠病毒認知還是未知大於已知，還需要不斷加深認識。為了對患者全程管理，促進患者全面恢復健康，也有利於疫情防控...

基隆一家四口違反居家檢疫1人確診 2人重罰170萬元

基隆市一名婦人和媳婦及2名孫子自美國返台後，應在基隆居家檢疫，婦人因出現徵狀到醫院採檢，一家4口隔天違規外出到台北就醫，...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

圖表看疫情／全球確診突破254萬 歌詩達大西洋號泊靠長崎港33人確診

海軍磐石艦首波懲處 兩海軍將領遭拔官

女兵在艦艇上扮演什麼角色？ 網曝「5要角」缺一不可

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。