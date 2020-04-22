中國新增確診30例 哈爾濱群聚感染再添7例

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，昨天新增新冠肺炎確診病例30例，其中23例為境外移入，本土7例均來自黑龍江省哈爾濱市近期爆發的群聚感染。

據通報，大陸31個省市區4月21日新增2019冠狀病毒疾病確診病例30例，其中23例為境外移入病例，7例為本土病例（黑龍江7例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入。

據黑龍江衛健委今早通報，21日新增確診7例均來自哈爾濱醫科大學附屬第一醫院此前爆發的群聚感染。這起源一名自美返國的22歲女學生的疫情，迄今已在當地造成52例確診以及多例無症狀感染者，並跨省傳播至遼寧省與內蒙古。

據國家衛健委通報，大陸現有境外移入確診病例811例（含重症病例41例），現有疑似病例30例。累計確診病例1610例，累計治癒出院病例799例，尚無死亡病例。

大陸21日新增無症狀感染者42例，其中境外移入7例；當日轉為確診病例1例；當日解除醫學觀察42例（境外移入15例）；尚在醫學觀察無症狀感染者991例（境外移入172例）。

截至4月21日午夜，大陸現有確診病例1005例（其中重症病例78例），累計治癒出院病例7萬7151例，累計死亡病例4632例，累計確診病例8萬2788例，現有疑似病例35例。

其中，湖北省21日無新增確診病例，無新增死亡病例，現有確診病例已降至二位數的97例，均在武漢市，其中重症病例15例。

不過湖北昨天新增無症狀感染者28例，尚在醫學觀察的無症狀感染者仍有548例。

據通報，截至4月21日午夜，香港特別行政區累計確診病例1029例（出院650例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院24例）。