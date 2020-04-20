武漢醫護投稿：染疫孕婦多無法順產

中國湖北省武漢多間醫院人員聯合撰文投稿《新英倫醫學期刊》，稱去年12月8日武漢就發現有孕婦感染新冠肺炎，截至今年3月20日多達118人；大部分無法順產，9人流產，但所幸嬰兒均沒有發現感染新冠肺炎。

孕婦感染新冠肺炎的是否會把病毒傳染給腹中胎兒？醫學界至今未有定論。港媒報導，根據醫護聯文撰寫的文章分析118起個案發現，52%婦女早於懷孕之初已染疫、64%人直至懷孕晚期仍然帶有病毒。她們主要有發燒及咳嗽病徵，也有79%人的電腦掃瞄顯示有肺炎跡象。

不過文章也指出，118名曾確診孕婦中，雖有9人曾患血氧過低的重症，但數據不足以證明孕婦染疫或成重症的風險，會比一般人高。

文章指出，77名孕婦未再懷孕，當中68人成功產子，其中順產的只有5人，多達63人（93%）只能剖腹產子。這些分娩手術中，14起為早產、8起為人工催生。剩下的9名（8%）孕婦，因為病情關係不能產子，要接受流產手術，當中4人接受人工流產、3人接受自然流產、2人有子宮外孕。

此外，報導並引述美國醫學文章指出，秘魯一間醫院3月底接收一名41歲、懷胎33周的糖尿病孕婦，因嚴重呼吸問題要提早剖腹分娩，嬰兒出生16小時後即確診感染新冠肺炎，是目前文獻紀錄最快染疫的嬰孩。專家推論，嬰兒較大可能在子宮內就感染病毒。