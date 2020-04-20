武漢染疫醫師搶救成功卻成了「黑人」 專家：慢慢會好起來

抗疫第一線的武漢市中心醫院醫師易凡、胡衛鋒，感染新冠肺炎，最終變成重症。經過兩個多月的治療，易凡、胡衛鋒終於被搶救了回來。但一段廣為流傳的視頻顯示，他們現在卻皮膚發黑，讓人心疼。醫師指出，主要是病毒侵害肝臟造成，「通過一定治療，還是可以恢復正常的。」

健康時報報導，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新表示，「對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。」武漢大學人民醫院發熱門診一位醫師則表示，「當鐵質進入身體以後是由肝臟進行代謝與儲存的。但是如果肝臟已經受損，不能進行正常的工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑。再者，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉、無光」。

國際醫學期刊《柳葉刀-胃腸病學和肝髒病學》3月4日在線發表了中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心(302醫院)教授王福生團隊的評論文章《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》指出，不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。

報導指出，武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯曾指出，從臨床觀察以及已經發表的文獻來看，病人主要的損害還是以肺部的損害為主，有些病人伴有一定程度的肝臟損害，可能和幾方面的原因有關係。一是繼發性的肝臟損害，二是因為在治療中有時用藥比較多，在某種程度上也可能表現為藥物性損害。三是危重症患者出現呼吸窘迫綜合徵，導致病人出現一個多器官的損害，這不僅是損害肝臟或是損害肺，還可能伴有心臟、腎臟等問題。

宋建新表示，在臨床上，重症患者往往除了肝部損傷外，其他多器官會受到損傷，這兩位醫師不僅面部發黑，全身皮膚比較晦暗。有的重症病人不僅皮膚變黑還會出現脫皮、皸裂等情況。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元博士表示，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒不僅打擊人的肺，還打擊心臟、打擊消化道、打擊腎臟、打擊凝血，旨在快速癱瘓人體的免疫系統。

兩位醫師機體受損後導致的「面容大改」還能恢復嗎？宋建新認為，只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。「下個階段要走向治癒後的後遺症治療了。」武漢大學人民醫院一線醫護表示，肝臟是可以修復的，通過一定治療，只要修復好了還是可以恢復正常的。

3月30日，胡衛鋒醫師已經可以正常交流；4月3日，易凡醫師已經可以自主下地站立。