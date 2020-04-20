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才5天就破功！港再現本土感染 維珍女地勤發病仍上班

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電

香港昨日確診兩宗新增個案中，有一名被列為本地感染個案，是相隔5天後再有新增本地個案出現。患者是在機場工作的維珍航空47歲女地勤，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，個案反映有社區形成隱形傳播鏈。

「社區藏隱形傳播鏈」

據香港文匯報報導，這名女地勤負責分流英國抵港旅客，暫未知染疫源頭，不排除與旅客有間接接觸染疫；由於她發病後仍有上班，69名同事須病毒檢測，一名曾與她用膳的同事則已出現病徵入院；她住在東涌裕東苑賀東閣，近期無外遊紀錄，但在3月下旬休假期間曾到過居所附近的富東商場等地方。

據報導，該名女地勤早在本月6日已發病，直到14日才首次求醫，至前日才在北大嶼山醫院抽取深喉唾液樣本檢測，昨日確診，而她期間仍有如常上班。

張竹君透露，上次發現本地個案已是4月9日，第968宗個案的43歲男子感染源頭不明。對於不少症狀輕微的患者，都因為生活未受影響而沒有及早求診，可能讓社區出現傳播鏈，提醒從事高危職業、有機會接觸旅客、從外地返港人士及所有市民要保持警覺，留意自己有否病徵並盡早求醫。

至於另一名確診患者則為35歲男教師，他1月已因為停課而到英國，至17日才由英國經多哈返港，在亞博館檢測中心留下樣本後返回紅磡寶石戲院大廈進行家居檢疫，而樣本經檢測後確診。

另外，昨日再有34名新冠肺炎患者出院，留院人數減至418人，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，一線隔離病床的使用率已下降至約五成。

新冠肺炎 香港 地勤

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