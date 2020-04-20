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大數據預測湖北疫情 香港城市大學自稱準確

中央社 / 香港20日電

據報導，香港城市大學之前藉由大數據預測新冠肺炎疫情發展趨勢，準確預測湖北省和武漢市的疫情可望於4月中上旬結束，並指出香港疫情目前處於受控狀態，但拐點還沒到。

武漢肺炎疫情不但考驗各地政府的處置和醫療系統應對能力，也考驗學界對病毒預測的準確度。

疫情爆發之初，不少學者專家藉著大數據預測發展趨勢，大公報今天刊登的專訪報導指出，根據3月13日城大數據科學學院在網路發表的文章，預測武漢和湖北疫情「有望在4月上中旬結束」。

報導表示，湖北於3月24日解封，武漢也於4月8日解封，顯示城大的預測兌現，並稱城大的準確預測是依據數學模型運算。

報導說，領導研究團隊的城大數據院院長秦泗釗表示，疫情在早期階段，由於數據少，數據院的助理教授張清鵬和他的團隊在整合人口流動數據後，利用SIR模型並針對武漢外移人數，預測潛伏期和感染期的人數。

當中國開始有大量疫情數據並歷經了病人發病、恢復、死亡的全周期過程後，秦泗釗與學院的教授和研究生利用這些全周期模型，建立新的、不同於先前理論模型的數據動力學模型。

他說，新的模型即治癒病例數和死亡病例數兩個預測模型，「兩者有著不同的動力學特徵，治癒過程的速度比死亡過程的速度幾乎慢兩倍」。

他說，新的模型顯示，病例從確診到大量首批治癒大約12天，末批治癒者大概60天，而從確診到首批死亡則僅於兩至4天時間，末批大概於30天的時間。

他說，縱觀多個發達國家患者病發後的情況，基本上都符合這個規律。

秦泗釗說，學院新建的所有模型也正運用在其他地區，而根據數據，香港疫情還未到指數型增長階段，「拐點」也還沒到，屬於受控狀態。

但他表示，香港人口密度高、易傳染，市民仍然不能掉以輕心。

他說，值得港人稍微鬆一口氣的是，城大通過數學模型發現，香港的醫療暫未達到飽和狀態，「不像義大利，很多人已經沒條件隔離，因為醫院不夠」。

秦泗釗並指出，數據模型雖有助於預測未來，但終究只是科技工具，決策部門在運用時也要考慮模型的缺陷，應加上人為的診斷和評估，才能確保決策的科學性。

城大數據院推測疫情發展的SIR是一種傳播模型，其中S（susceptible）代表易感染者；I（infective）代表感染者；R（removal）代表移出者，是傳染病模型中最經典的模型。

模型中把傳染病流行範圍內的人群分成三類：S類，易感染者，指未得病者，但缺乏免疫能力，與染病者接觸後容易受到感染；I類，染病者，指感染疾病的患者，可以傳播給S類成員；R類，移出者，指被隔離或因痊癒而具有免疫力的人。

新冠肺炎 COVID-19

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