中國大使稱帶病毒闖關回國令人不齒 網友大反彈

中國駐俄大使張漢暉昨天說，從俄羅斯闖關回國並帶入病毒的中國人「令人不齒」，相關說法引發輿論反彈。中國網友質疑，張漢暉對自己同胞沒有同情心，「不撤僑就算了，還汙名化他們」。

有鑑於從中國東北中俄邊境輸入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例不斷增加，中國8日已暫時關閉所有的中俄邊境陸路口岸。

張漢暉17日接受官媒央視新聞連線採訪時表示，有個別中國人透過某種途徑闖關回到國內，把病毒帶回國，道義上是要受到譴責的。

他痛斥這些中國人：「你吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，這是沒有道德底線的。」

相關言論持續在中國社群平台引發批評，認為不該把中俄關係的考慮置於本國人民權益之上。

新浪微博上，這則新聞下方的留言中，有網友質疑，張漢暉的觀點是否表示海外回國華人就等於病毒，或者所謂闖關的人就是病毒，「大使都這麼想，也確實不能指責普通民眾對待武漢返工人等於病毒的觀點」。

有人說，一國的大使，竟然指責自己的國民回國避險是「不道德的」；還有網友針對張漢暉問：「俄羅斯的狗還是我們的官，中國人民回中國有什麼問題？」

張漢暉17日受訪時明白表示，因陸路口岸關閉而滯留遠東的中國公民，就要在當地接受隔離，同時要安排好自己的生活，準備生活到疫情結束。

有網友說，「他們如果保護不了自己呢？他們安排不好生活呢？他們如果需要你的幫助呢？你做為政府官員，可以為人民做什麼？人民什麼都做完了，要你幹嘛？回來隔離是必須的，但是不讓回來是為什麼？」

俄國新冠肺炎疫情嚴峻，俄羅斯政府3月27日宣布，停飛所有國際航班，不少在俄中國人選擇乘坐國內航班到邊境城市，再搭乘巴士進入中國。不過中國外交部發言人趙立堅4月13日曾在例行記者會上表示，中俄之間還有商業航班，往來莫斯科與北京、上海。

相較於中美之間針對病毒起源及中國隱瞞疫情問題互相批評，以及日本副首相麻生太郎、法國總統馬克宏、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）先後都對中國疫情質疑，中俄則是在疫情方面一貫展現外交政策上合作的立場。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）16日和中國國家主席習近平通話，反駁西方指控北京遲滯疫情通報；中國並在11日至19日間派出赴俄抗疫醫療專家組，交流防疫經驗並發放防疫物資。