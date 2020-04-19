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一夜驗完744人 指揮中心改口：軍艦群聚暫不分境內外

官方認證疫情上報第一人 稱不更早通報是為謹慎

中央社 / 台北19日電

被官方列為「疫情上報第一人」的湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先，2月因通報疫情記大功獎勵，但也遭質疑為何不更早向外公開消息。張繼先表示，當時尚未有結論，認為應謹慎。

香港01報導，今年2月張繼先因疫情上報作為受到大功獎勵。但當時有網友質疑，張繼先早就上報，「那麼為何疫情還會擴散到如今這個局面？」認為她未如李文亮那樣將消息公開。

張繼先近日接受中國環球電視網（CGTN）專訪時，公開了其當時報告的武漢最初7宗病例首次會診記錄。

對於為何不更早地向大眾報告消息，她表示，所有疾病的認識都有一個過程，在事情沒完全弄清楚的時候，不能夠說得太多。「如果我是做科學家研究的，結論出來之前我怎麼跟大眾說？這個東西應該有科學謹慎的態度。」

去年12月26日，張繼先在為病人診治過程中發現病人呈現出與其他病毒性肺炎完全不同的改變，12月27日，她把新型肺炎的情況向湖北省中西醫結合醫院作了彙報，此後醫院把情況上報給江漢區疾控中心。

張繼先在節目上展示一份會診記錄，是第4個病例，為華南海鮮市場賣凍品的商戶。患者入院時間是2019年12月27日，會診時間是12月29日。會診主持人是張繼先和湖北省中西醫結合醫院院長夏文廣，參加的有10個部門的人。

這份會診記錄後的總結寫道：繼續積極治療，對症處理；建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診。

張繼先表示，12月27日中午上報區疾控中心後，對方的反應「還是挺迅速的」，當天下午就來做流行病學調查，同時也採集了病人的血液和咽拭子；29日會診上報後，區疾控又來了，同樣採集病人的血液並問病史，「我覺得他們反應還是挺及時的。」

張繼先說：「當初我是覺得它可能是個傳染病，但是真的沒有想到像現在這樣，傳染性這麼強，流行範圍這麼廣，病情這麼嚴重。」

新冠肺炎 COVID-19

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