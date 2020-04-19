香港近月隔離檢疫後7宗確診入境4月20日起改「兩驗」

香港新冠病毒疫情持續平穩，昨日新增兩宗確診個案均有外遊紀錄，針對3月21日至今共有7人在隔離檢疫後始確診。為此，衛生防護中心宣布於20日開始試行新措施，返港者除入境時進行病毒檢測外，將獲派發深喉唾液樣本樽，檢疫期完結前再交回以再次進行測試。中心會研究數據，觀察是否出現更多陽性結果，及哪些人屬於較高風險群組。

增2宗均外遊者 連1周確診個位數

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情簡報會上表示，昨日新增兩宗確診個案，另有一宗疑似個案，是連續一星期每日確診個案單位數增長。至今，累計有1023人確診。

新確診的第1023宗個案為4歲女童，於2月11日至4月10日與母親同到英國，其母已確診。她入境時病毒檢測呈陰性，由未有到訪英國的父親陪同入住檢疫中心，至16日開始流鼻水，經檢測證實確診，現於瑪麗醫院留醫。另一確診的29歲男子是菲律賓留學生，4月17日回港，扺港後在亞博館檢測確診。他並無病徵，其家人和同住朋友共3人被列為密切接觸者。

根據衛生防護中心資料，3月21日至今已有7人是在檢疫期結束後才確診，大部分人剛回港時仍未做檢測，還有不少人本身並無病徵，若非進行檢測便不知已成帶病毒者。為此，張竹君宣布由明日開始，所有旅客抵港後除即場採集深喉唾液樣本，另再獲發一個樣本樽，在檢疫完成前再次採集樣本化驗。中心會研究數據，觀察是否出現更多陽性結果，以及哪些人屬較高風險群組，又呼籲檢疫人士若出現病徵應盡快求醫，「唔需要靠第二個樽」。

港民外出「透氣」 商場逼爆

此外，新冠肺炎確診個案連續7日保持單位數增幅，部分港民警覺性漸見鬆懈，周六有不少人外出透氣，市區及郊區人頭湧湧。警務處處長鄧炳強昨晚到旺角巡查執法情況時表示，警方就限制飲食業的條款作出3800多次巡查，發出300多個警告及11項檢控；就「限聚令」作出約3000次巡查，發出400多個口頭警告，以及95項檢控。