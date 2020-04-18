哈爾濱出現1傳44人感染鏈 專家稱還不需封城

中國黑龍江省哈爾濱市近日出現一人導致44人感染新冠肺炎的情況，並已出現醫護感染、跨省傳播。中國國家衛健委高級別專家組成員曾光說，不認為現在哈爾濱需要封城，還有很多措施可以做。

中共官媒人民日報主管的健康時報今天引述中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，他不認為哈爾濱市現在需要封城。他並解釋，武漢當時封城，是因為正值春運之初，全國面臨人口大流動，而且當時武漢的感染數究竟多少也不清楚。

他說，專家們在1月20日提出武漢封城的建議，當時武漢市病例有上報的2019冠狀病毒疾病不到300例。而根據黑龍江省衛健委疫情通報，截至17日，哈爾濱現有確診病例32例，無症狀感染者19例，共計51例。

曾光說，「不要輕易談封城，封城是不得已之舉、無奈之舉」，現在還有很多措施可以做。在哈爾濱已經開展了流行病學調查，他相信當地疫情可以控制的，「現在信息完全是公開的」。

綜合陸媒報導，哈爾濱此次爆發社區群聚感染的傳染源頭是一名3月19日從美國回來的22歲韓姓女留學生，此感染鏈條不斷拉長，至4月18日已導致44人感染，事件中，哈爾濱醫科大學附屬第一醫院和哈爾濱市二院都出現了院內感染病例。

曾光認為，這個事件中，氣溶膠（飛沫微粒）傳播應該起很重要的作用。他稱這個病毒的傳播能力太狡猾，民眾要有危機感，繼續保持戴口罩、洗手、少聚會，特別是不要到人多的地方去，在室內活動的時候要特別注意。