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香港新冠肺炎疫情趨緩 連續5天無本土感染
香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情明顯趨緩，今天新增的病例繼續維持個位數，而且連續5天沒有本土感染個案。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，今天新增2起確診個案，其中一名患者是4歲女童，4月10日與母親從英國返港，另一人是在菲律賓讀書的男子，昨天返港後確診。
香港至今累計有1023起確診病例，但似乎已過了高峰爆發期，除了最近一週每天的個案下降至個位數外，已連續5天沒有本地感染病例。
隨著疫情趨緩，外界關注港府稍後會否取消禁止超過4人聚集的限聚令，以及下週末勒令娛樂場所暫停經營的限期屆滿後，會否延長關閉令。
另據公布，目前仍有450名病患在醫院接受治療，大多數人情況穩定，但有9人情況危殆，另有4人嚴重。
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