「疫」起獻身 武漢夫妻接種新冠疫苗

「我終於為深愛的武漢做了點貢獻。」35歲的武漢人王璐成為首期重組新冠病毒疫苗臨床研究志願者，2周後，她的丈夫李智也成了重組新冠病毒II疫苗志願者，她笑說：「丈夫再也不用嫉妒她了。」

長江日報報導，王璐偶然在家族群裡知道首批新冠疫苗需要志願者來參與臨床研究的訊息，她和丈夫一起報了名，填報申請的志願者有4667人，最終能入選的只有108人。3月下旬，王璐接到通知電話通知錄取。

「當天晚上，我很認真地告訴孩子們，媽媽離開幾天，去參與一個研究，這個研究可以打敗外面的病毒，你要乖乖聽話……。」王璐幫雙胞胎孩子做了十個紅糖餅，臨行時，孩子用力抱了抱她。

「我覺得特別驕傲。我終於為深愛的武漢做了點貢獻。」王璐說，不同於第一批結束醫學觀察的志願者，她所在組的年齡在20歲到50歲，是最早一批高劑量的接種者。

同組一個40多歲的大姐，整個疫情防控期間一直在社區做志願者。一個20多歲的女志願者，其父得知疫苗志願者招募信息瞞著她們母女倆先報名，她知道後，擔心父親年紀大，聯繫工作人員替父來當志願者。更讓王璐感動的是，新冠病毒疫苗研究專家組7名成員第一批打了疫苗。

4月12日，王璐的丈夫李智成為第72號志願者後，帶著姊姊、姊夫也加入重組新冠病毒疫苗II志願者隊伍。王璐的公公婆婆，在得知需要51歲以上年齡組志願者時，也報了名。

「我們真是全家總動員。」王璐說，她為此感到驕傲。