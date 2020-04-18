內蒙古根河市開第一槍 禁止黑龍江人員進入

中國大陸黑龍江省新冠肺炎疫情近日明顯失控後，內蒙古自治區根河市昨天開出第一槍，全面封閉與黑龍江邊界的交通，「勸返」黑龍江進入根河人員，並要求防控確保「不漏一車、不漏一人」。

黑龍江省會哈爾濱市近期爆發社區群聚感染後，疫情宣告失控，不但已傳播到遼寧省，哈爾濱官方昨晚還公告急尋與確診病例密切接觸者，儼然淪為第二個武漢市。

根河是迄今第一個宣布封閉與黑龍江交通，並禁止人員來往的地區。

根河市新冠病毒肺炎防控工作指揮部17日發布第39號通告，宣布嚴把輸入關口，全面封閉滿歸鎮與漠河縣蒙黑邊界交通，勸返由黑龍江進入根河人員，也暫停根河人員進入黑龍江。

通告要求守好交通卡口，加強火車站、客運站等卡口查驗管控力度，全力做好車輛人員掃碼、登記、檢測、管理等工作，確保「不漏一車、不漏一人」，堅決切斷疫情傳播管道。

據通告，根河全面啟動社區排查工作，對近14天轄區內有黑龍江特別是哈爾濱市旅居史人員進行全面排查，做到不落一人。

通告並規定，4月5日以來，有黑龍江旅居經歷的返赴根河人員，由居住地所在社區統一安排居家隔離觀察14天。凡從黑龍江返赴根河人員，15日內暫緩赴根河的行程安排，具體恢復時間另行通知。