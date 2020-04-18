哈爾濱疫情失控跨省傳播 公告急尋密切接觸者

中國黑龍江省會哈爾濱市近期爆發新冠肺炎社區群聚感染後，已傳播到遼寧省。由於疫情失控，官方昨晚公告急尋密切接觸者；包括哈爾濱副市長在內的18名官員也因疫情防控不力遭問責處分。

綜合官方通報與陸媒報導，哈爾濱爆發社區群聚感染的傳染源頭是一名3月19日從美國回來的22歲韓姓女留學生，她回國後返家隔離期間，傳給樓下的曹姓女鄰居，曹女又傳播給男友、母親；曹母再傳染給其男友，兩人在3月29日與陳姓一家人聚餐。

其後，在聚餐感染的87歲陳姓患者因病先後在哈爾濱市第二醫院、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院住院治療，又引發兩家醫院共26人的院內群聚感染。

如今，這個傳染鏈出現了跨省傳播。遼寧衛健委17日通報，4月16日，遼寧撫順新增1例新冠肺炎確診病例，46歲的張姓女患者證實與哈爾濱確診病例有接觸，接觸點就是哈醫大一院。

據通報，4月10日，張姓女患者在父親病癒出院後，曾在家中與母親及多名親戚一起吃晚飯，遼寧後續恐將爆發更多病例。

據報導，這起社區群聚感染原本在剛開始就可阻斷。哈爾濱市秘書長方政輝此前宣稱，韓姓女學生返回進行「居家隔離」，是在哈爾濱發佈境外回國人員必須隔離政策的3月20日前，意味著韓女居家隔離並無不當。

但據黑龍江省人民政府外事辦公室3月6日發佈的「入境疫情防控溫情提示」顯示，來自疫情嚴重國家的入境人員需統一集中隔離14天。也就是，如果哈爾濱3月19日對返國的韓女進行「集中隔離」，就不會出現後來的超級傳播事件。

據黑龍江衛生健康委員會官網今早通報，哈爾濱這起本土疫情17日再添確診病例7例，累計確診已達32例，現有無症狀感染者已增加到19例。

由於疫情已告失控，哈爾濱當局17日晚間發出公告，急尋4月2日至6日曾在哈爾濱市第二醫院、4月6日至9日曾在哈醫大一院呼吸內科一病房（12樓）住院、出院、轉院、陪護、探視、短暫逗留過的人員，試圖找出所有可能的密切接觸者。

黑龍江省紀委監察委官網昨晚通報，哈爾濱副市長陳遠飛、哈爾濱衛健委主任丁鳳姝在內的18名有關官員因疫情防控不力被問責，分別遭到黨內警告、政務記過等處分。