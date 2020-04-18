有時差 湖北增1300死 武漢要發消費券

大陸新冠肺炎疫情病亡人數大修正，湖北省武漢市昨天通報新增死亡人數近一千三百人，原因是有些患者沒有入院治療，在家中病亡，疫情調查存在遲報、漏報和誤報現象。

大陸國家衛健委事後也根據武漢的通報，修正大陸總體的確診數為八萬二千六百九十二例，死亡人數也從原本三千三百四十二人增加到四千六百卅二人。

長久以來，外界一直質疑武漢有瞞報、隱匿確診與死亡病例數，武漢市疫情防控指揮部昨天最新的通報確診死亡病例的誤差近一千三百人，證實外界的存疑。

大陸國家衛健委昨天通報新增確診病例廿六例，其中十五例為境外輸入病例，十一例為本土病例。有關無症狀感染者，新增六十六例，其中境外輸入的無症狀感染者三例。

武漢市昨天宣布，為促進經濟復甦，將投放人民幣五億元（約新台幣廿一點五億元）的武漢消費券，「只要人在武漢」，都可以領券獲得消費補助。

武漢消費券預計四月十九日起至七月卅一日發放，包含餐飲消費券、商場消費券、超市（便利店）消費券和文體旅遊消費券。

在武漢之前，杭州、鄭州、南京、溫州等地已發放消費券。其中，溫州發放人民幣十八億元消費券，成為發放消費券金額最大的城市。