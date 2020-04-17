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中國三諾生物新冠試劑盒 獲准在美國銷售

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

中國三諾生物傳感股份有限公司昨天宣布，公司產品新型冠狀病毒抗體檢測試劑盒（膠體金法）獲得美國市場准入。

澎湃新聞報導，三諾生物在公告中介紹，上述新型冠狀病毒抗體檢測試劑盒（膠體金法）適用於定性聯合檢測人體血清、血漿或全血臨床樣本中的SARS-CoV-2 IgG和IgM抗體。該產品僅用於體外使用，可供臨床實驗室或專業人員使用。

公告介紹，上述產品已按照美國食品藥品監督管理局（FDA）發布的《2019新冠病毒突發公共衛生事件診斷測試政策》完成Notification程序，並且完成公司註冊和產品列名，標誌著公司該產品具備了在美國上市銷售的資格。

公告中還表示，上述產品僅對新型冠狀病毒體外定性檢測和鑑別，用於臨床和篩查人群的快速分流，不用於治療，鑑於新型冠狀病毒疫情發展、國內外市場環境變化等因素影響，上述試劑盒後續推進情況及其對公司業績影響具有不確定性。

另外，據美國之音報導，中國上星期宣布，將開始加大醫療物資出口管理的力度，確保質量達到標準。此前，一些西方國家批評中國的一些檢測試劑和口罩等產品質量差，達不到標準。

中國商務部發言人高峰昨天在記者會上說：「中方沒有也不會限制防疫物資出口。」

中國政府沒有回答「加強出口防疫物質質量監管、規範出口秩序的舉措」是否會增加供貨時間的問題。不過，高峰說，「中國海關已經採取了積極措施，在保證防疫物資出口質量的前提下，加快通關速度，進一步提高便利化水平。」

新冠肺炎 COVID-19

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