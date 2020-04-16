治癒者有抗體？ 專家：武漢是最安全城市

關於新冠肺炎患者康復後能否免疫，世衛專家至今持保留態度。不過，中國感染科專家李太生卻表示，確診獲治癒的易感人群都已產生抗體，就SARS經驗，抗體保護作用約6個月到2年。與此同時，對於疫情重災區湖北武漢在「解封」後仍受到關注，李太生稱「相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市」。

中央社報導，世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）13日表示，尚不清楚患者痊癒後是否將有免疫力，不會二度感染。

北京協和醫院第二批援鄂醫療隊隊長、著名感染科專家李太生14日接受人民日報專訪時說，新冠肺炎獲治癒的易感染族群都已產生抗體，從SARS的研究看，SARS抗體對個體的保護作用在6個月到2年。

他並強調，「相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市」。

李太生還提到，所謂「復陽」的可能性不大，「很可能當時就是陽性，只是出於種種原因沒有檢測出來」。

至於無症狀感染者是否具有傳染性，他則認為，目前為止，無症狀感染者是早期核酸檢測陽性，這種情況的傳染性應該非常低，「我們應該保持警惕，但也沒必要談虎色變」。

上觀新聞報導，對於外界關注武漢現在到底有多少無症狀感染者？對此，武漢市委常委、常務副市長胡亞波，在節目上回應，指出武漢解封一周以來，一共做了22.6萬次核酸檢測，其中檢出的無症狀感染者是130人，比例大概是萬分之五點七。另外，武漢一些復工復產的企業自發組織了員工去做核酸檢測，次數達到14.3萬人次，一共發現113例無症狀感染者，這個比例不到萬分之八。

他還呼籲，五一時進武漢應該沒有任何障礙，大家可選擇自駕、坐飛機、乘高鐵等方式來武漢。

另據新民晚報報導，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，在一個是頻講座上被問到「群體免疫」策略是否可行時指出，美國如果達到群體免疫，三億人口應該至少達到50%的感染人群，也就是需要1.5億的感染，才能達到群體免疫。如按照目前的重症率，至少會有1500萬的重症率，重症中的重症會有750萬人，按照紐約危重症的搶救成功率來算，大概會有600萬人死亡。因此，建立群體免疫是不現實的。

他並稱，在人類歷史上，從來沒有一例傳染病的控制是靠群體免疫。