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曝1傳10超級傳染源… 哈爾濱多小區「自主封城」

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

黑龍江省近日成為新型冠狀病毒疫情境外輸入重災區，省會哈爾濱市也傳出聚集性疫情，多個小區從15日起「自主封城」，禁止外來人員進入。黑龍江省防疫指揮部昨天對哈爾濱市的防控不力提出嚴厲批評，要求認真整改補漏洞。

繼綏芬河成為境外輸入疫情災區之後，哈爾濱市近日也傳出多起聚集性病例，其中還包括一傳十的本土感染案例。哈爾濱日報報導，傳出本土感染案例的哈爾濱道外區，即日起疫情防控由低等級風險轉為中等風險，並啟動二級響應。哈爾濱市多個小區也暫時禁止外來人員進入，同時將封閉多個小區出入口，出入小區要測溫、掃碼、測溫、佩戴口罩。

黑龍江日報報導，15日下午，黑龍江省委副書記、省長、省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部指揮長王文濤召開會議，就哈爾濱市防控工作不力，出現聚集性病例反彈，約談哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部主要負責人，提出嚴厲批評，並要求啟動問責機制，盡最大可能切斷傳播路徑，遏制疫情蔓延擴散。

中國國務委員兼外長王毅14日也和俄羅斯外長拉夫羅夫通電話表示，中俄雙方將攜手抗疫，加強兩國邊境口岸防控。

北京青年報報導，4月9日至12日，哈爾濱共計通報11例新增本土病例，而這些病例的源頭紛紛指向4月9日被確認為無症狀感染者的曹某。據哈爾濱市政府發布會通報，曹某或被其鄰居、從美國返哈的韓某感染。

13日通報的7例確診病例和3例無症狀感染者都與此前確診的87歲病例陳某有關，其中3人是陳某的兩子一女，剩下的7人（包括無症狀感染者）均與陳某在同一醫院就診。1傳10的陳某是如何被感染的？陳某活動軌跡顯示，3月29日17時許，陳某與家人及兒子的3位朋友一起用餐，而兒子的朋友中有1例確診患者和1例無症狀感染者。

陳某兒子這兩位朋友就是4月9日確診的54歲男性郭某明及其女友54歲的王某苓。流調顯示，郭某明和王某苓或因王某苓的女兒曹某感染。後者於4月9日被確診為無症狀感染者。而這些病例的源頭則指向了曹某的鄰居，從美國返哈的韓某。

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