新冠癒後想生育 專家建議：等3個月後

新冠病毒是否會通過母嬰垂直傳播？感染後是否會影響生殖系統？北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬杰院士指出，目前沒有發現母嬰垂直傳播的病例，但仍建議新冠癒後患者至少三個月後再考慮生育。

央視新聞報導，喬杰院士應中國駐新加坡大使館邀請，解答網友們關心的問題。

喬杰指出，從目前國內和國際的報導上來看，嬰兒的咽拭子檢測結果都呈陰性，暫時沒有發現母嬰垂直傳播的病例。有少部分樣本量報告表明，新生兒可能通過胎盤獲得了IgG抗體，一出生就有了免疫力。目前為止，因為重復性病例比較少，不能證明新冠病毒母嬰垂直傳播。

喬杰認為，退一萬步說，因為有從媽媽來的抗體，出生以後的新生兒大部分都是健康的。有一些新生兒感染的報告，是因為家人或者照顧新生兒的成人感染了，跟新生兒有了密切接觸，真正沒有密切接觸而感染的病例數非常少。總體上，專家們現在認為能證明母嬰垂直傳播的證據不充足。

報導指出，追蹤感染新冠肺炎後，男性和女性的生殖系統會受到什麼樣的影響，目前證據還不確鑿。喬杰院士建議感染新冠肺炎後治癒的患者，最好還是三個月到半年之後再進行生育。