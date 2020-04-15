香港留英學生隔離期滿自驗確診 醫促堵漏

香港昨再有留學生回港21天並家居隔離18天後，經自行化驗確診。醫生促官方盡快減少防疫漏洞。另外，住有44名確診病患的瑪嘉烈醫院傳染病中心，有病房的冷氣及負壓抽風系統前日突然停頓長達34分鐘，情況罕見。

明報報導，昨天一宗不尋常個案是22歲英國留學生，家居隔離18天一直無病徵，隔離期滿卻被驗出確診，衛生防護中心認為其傳染性可能較低但不能排除可能，已安排其密切接觸者檢疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，留學生完成檢疫才確診，反映現有防疫機制漏洞，如只在檢疫開始時檢測，在檢疫期間發病的個案就會被漏掉，因此建議官方在檢疫期快期滿時再驗測，以防如這次般「走漏」。

據報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，要為數萬名接受家居檢疫做第二次化驗，未必能做到，會考慮為部分檢疫者，如新抵港者、高危人士或來自某些地區來港者再做化驗，也歡迎市民自行找醫生化驗。

瑪嘉烈負壓房故障 涉44確診

另外，瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統前天突停5至34分鐘，當時醫院住有44名確診病患，醫管局總行政經理庾慧玲昨表示，事發時病人沒離開病房，職員亦換上N95口罩及合適保護裝備，病房內外空氣停止流動，且有多重保護門，認為病毒對外散播風險「極低」。

據報導，院方風險評估說，受影響病房已進行清潔。目前另有九間醫院也使用類似系統，醫管局稱已提醒機電署留意，避免同類事件再發生。