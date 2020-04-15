香港增3確診 男高音莫華倫返港「復陽」

香港昨天新增3確診，全部無病徵、有外遊史，但出現2宗不尋常個案，1宗是61歲男高音莫華倫之前在泰國確診治療，痊癒後返港，卻在港檢出病毒「復陽」；另1宗是一名留學生居家隔離18天一直無病徵，過了潛伏期後卻於昨天確診。

綜合文匯報、大公報報導，香港目前累計1012宗確診，1宗疑似個案，昨日新增的3宗確診全部是男性且無病徵，年齡介乎16歲至53歲。香港已連續3天錄得個位數新增個案，生防護中心傳染病處主任張竹君認為，疫情平穩是好徵兆，但不能自滿，仍擔心有「隱形病人」或未發現社區個案；傳染病專家均呼籲市民千萬不要鬆懈。

報導指出，出現「復陽」的61歲男高音莫華倫，曾到過美國、德國、義大利及泰國，在泰國期間發燒，3月17日於泰國就醫，並一度入住深切治療部，直至4月11日才呈陰性，並獲發健康證明，翌日搭乘國泰CX708航班返港，在亞洲博覽館再接受病毒檢測結果呈陽性，被送到東區醫院留醫。

張竹君指，患者再次感染病毒的機會低，估計是香港衛生署的測試方法較敏感，測到的可能是體內殘留病毒基因導致。她說，早前「鑽石公主」號返港人士中，亦有3人曾「復陽」。衛生署指出，採集樣本的位置不同，病毒濃度也有不同，可能因此影響檢測結果。

據報導，莫華倫於歌劇界享負盛名，獲譽為「中國三大男高音」之一，是現任香港歌劇院藝術總監。他形象正面，早前中央電視台製作抗疫歌曲「堅信愛會贏」，莫華倫與一眾港澳台明星獻唱粵語版本，於港澳地區熱播，以歌聲為醫護人員打氣。

香港歌劇院相關人員表示，莫華倫確實感染了新冠肺炎，不過「他精神很好，休息中，不用擔心。」莫華倫本人則一直沒有回覆外界詢問。

另一宗不尋常個案是第1013宗、22歲英國留學生，居於元朗，上月24日返港，當時毋須取樣本收集樽，他自行家居隔離18天，雖然一直無病徵，但由於不放心，其父親帶他及兄弟去養和醫院進行病毒檢驗，化驗結果數日後出爐，沒想到顯示陽性。