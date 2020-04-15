中國本土病例3天2度增10例 各省市擴建病床、買呼吸機

疫情持續延燒，中國12日新增10例本土病例，相隔兩天，14日又新增10例本土病例，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏認為，這個數字正在發出「危險訊號」。此外，世衛組織代表團訪問中國時發現，各省市正在擴建病床、購買呼吸機，為疫情做好準備。

新浪新聞報導，張文宏分析有些國家11月以後會面臨巨大挑戰，他預估下一波疫情可能會在11月份左右到來，南美洲、非洲還有東南亞都會開始出現疫情的爆發，所以他認為按照現在的數字模型來統計，想在今年夏天把病毒清理完是不可能的。

張文宏更說明，由於冬天來的時候，大家又開始待在家裡，所以就等同於開始聚集，而這種病毒在冬季的複製能力也會增加，所以這一波的疫情爆發其實是可以預期的。然而經過前一段抗疫經驗的累積，還有特別是對於診斷技術已有一定治療流程，因此他相信下一波疫情會比第一波還要低很多。不過他也指出，例如非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下個冬季。

張文宏呼籲，世界疫情的控制並不取決於美中，也不是取決於歐洲，而是取決於世界上那些沒有能力控制疫情的這些國家，是不是能夠將疫情控制得好，因此各國必須互相合作，才能一起攜手度過這波疫情難關。

另據金融時報中文網報導，專家判斷，當前中國疫情存在三大問題：一是此輪疫情用限制人員活動暫時壓下，根本問題未解決，包括病毒未滅絕、疫苗未研製成功等；二是當前中國正逐步復工，人員流動增加，可能會有小傳染高峰；三是檢測不足和無症狀感染者問題。

報導稱，專家認為如果中國疫情死灰復燃的話，這一波會波及農村。由於農村基層醫療人員和物資不足，一旦爆發疫情，後果將更嚴重。

德國專家甚至警告，「疫情再次爆發只是時間問題。」