防疫缺口 綏芬河市長：檢測隔離醫療能力都不足

黑龍江綏芬河市因新冠肺炎境外移入病例大增，被視為中國防疫缺口。代市長王永平14日坦承，當地病毒檢測、集中隔離、醫療救治能力都不足，激增的入境者「極大超出了綏芬河的承載能力」。

央視報導，王永平表示，上述3項能力不足，對綏芬河帶來了沉重的防疫壓力。在疫情爆發前，當地僅有一座2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期建成的綏芬河傳染病醫院，但全院只有16間隔離病房。

王永平指出，綏芬河的核酸檢測能力不足已不待言，可供集中隔離的賓館嚴重不足則是一大問題。目前，全市符合集中隔離條件的賓館只有15家，房間總共只有939間。

他說，最近幾天，綏芬河每天平均入境人數達178人。以此計算，集中隔離14天一個周期，每個周期就需要2000多間隔離房，遠超過939個房間的承載能力，使綏芬河的防疫壓力瀕臨極限。

王永平外，上述賓館除了供入境人員隔離，還要供各地前往支援的醫護人員輪休，因此壓力又更大。然而，目前還有一部分醫護人員，尚未落實在賓館輪休的制度。

他指出，在黑龍江省及上級牡丹江市緊急支援下，綏芬河人民醫院被改建為無症狀感染者專門醫院，有300個床位。而牡丹江市康安醫院也安排了300個床位，加上屬區域重症救治中心的紅旗醫院設置了30張重症床位，讓綏芬河收治能力多出630床，但缺口還是很大。

王永平說，綏芬河暫時關閉口岸是「窗口期」，當地實施的「九嚴一保」措施，對小區實行嚴格封閉式管理，限制人員流動，特別嚴控外人進入防止感染擴散。同時嚴管出城口，阻斷疫情向域外輸出。

據黑龍江衛健委14日的通報，截至4月13日24時，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例322例，累計報告輸入無癥狀感染者38例，現有疑似病例6例。