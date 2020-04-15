快訊

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

防疫缺口 綏芬河市長：檢測隔離醫療能力都不足

中央社 / 台北15日電

黑龍江綏芬河市因新冠肺炎境外移入病例大增，被視為中國防疫缺口。代市長王永平14日坦承，當地病毒檢測、集中隔離、醫療救治能力都不足，激增的入境者「極大超出了綏芬河的承載能力」。

央視報導，王永平表示，上述3項能力不足，對綏芬河帶來了沉重的防疫壓力。在疫情爆發前，當地僅有一座2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期建成的綏芬河傳染病醫院，但全院只有16間隔離病房。

王永平指出，綏芬河的核酸檢測能力不足已不待言，可供集中隔離的賓館嚴重不足則是一大問題。目前，全市符合集中隔離條件的賓館只有15家，房間總共只有939間。

他說，最近幾天，綏芬河每天平均入境人數達178人。以此計算，集中隔離14天一個周期，每個周期就需要2000多間隔離房，遠超過939個房間的承載能力，使綏芬河的防疫壓力瀕臨極限。

王永平外，上述賓館除了供入境人員隔離，還要供各地前往支援的醫護人員輪休，因此壓力又更大。然而，目前還有一部分醫護人員，尚未落實在賓館輪休的制度。

他指出，在黑龍江省及上級牡丹江市緊急支援下，綏芬河人民醫院被改建為無症狀感染者專門醫院，有300個床位。而牡丹江市康安醫院也安排了300個床位，加上屬區域重症救治中心的紅旗醫院設置了30張重症床位，讓綏芬河收治能力多出630床，但缺口還是很大。

王永平說，綏芬河暫時關閉口岸是「窗口期」，當地實施的「九嚴一保」措施，對小區實行嚴格封閉式管理，限制人員流動，特別嚴控外人進入防止感染擴散。同時嚴管出城口，阻斷疫情向域外輸出。

據黑龍江衛健委14日的通報，截至4月13日24時，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例322例，累計報告輸入無癥狀感染者38例，現有疑似病例6例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

感心！業績少5成台南2旅宿業者捐300份餐盒挺奇美

決戰境外防疫！工研院糾伴開發核酸分子檢測系統

配合防疫！鎮瀾宮媽祖祝壽大典 首次讓信徒在廣場參拜

慶祝防疫零確診 高雄漢來亮燈變笑臉

相關新聞

探尋無症狀感染者 武漢啟動1.1萬人血清隨機抽樣調查

針對新冠肺炎無症狀感染者的出現，大陸9省市及武漢市同步開展社區居民新冠病毒血清流行病學調查，透過抽樣調查，掌握健康人群當...

鍾南山：新冠肺炎治癒後 肺纖維化程度較SARS輕

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山受訪時就大陸疫情表示，人們如果能夠做到積極防控、保持社交距...

出入必刷「健康碼」？疫情猛爆催生的中國黑科技

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒同時，中國政府為搶救經濟頹勢力拚復工，推出「健康碼」QR code，以加強隔離管制，預防疫情擴大。健康碼上場兩個月，迅速覆蓋中國200多座城市數億人口，但因分類標準不明，各地標準不一，不僅影響民眾生活，也引發輿論對中共利用疫情加強數位監控之強烈質疑。

陸新增新冠肺炎確診46例 黑龍江新增8本土病例

大陸國家衛健委今（15）日公布，14日0至24時，大陸31個省市新增新冠肺炎確診病例46例，其中36例為境外移入病例，1...

疫情恐再爆 大陸急擴建病床、買呼吸機

金融時報中文網報導，世衛組織代表團訪問大陸時發現，大陸各省市正在擴建病床、購買呼吸機，做好準備。德國專家則警告，「疫情再次爆發只是時間問題。」

中國12日新增10例本土案例 專家示警：數字正發出危險訊號

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，昨（13）日中國國家健康委員會官方網站發布通報，自4月12日0至24時，有31個省（自治區、直轄市）以及新疆總共新增確診人數108人，其中有98人是境外移入，剩下的10人為本土病例。對此，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，依照這樣的情況來看，下波疫情可能將在11月時到來，甚至警告有些國家很難度過下個冬季。

中國：已有3個新冠肺炎疫苗獲批進入臨床試驗

中國科技部下午披露新冠肺炎疫苗研發進度稱，已有腺病毒與不活化疫苗共3種進入臨床試驗，其中包括全球首個啟動二期臨床研究的新...

美媒：中國疫情通報做一半 關鍵資訊都隱瞞

中國政府對於新冠肺炎是否有所隱報各方討論不休，美國之音引述包括陸媒在內的消息指出，北京雖聲稱在第一時間通報世衛組織，但卻...

香港新增3例新冠肺炎確診 都是境外移入

香港今天新增3例據信是由海外輸入的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診個案，無本地新增病例，累計1012人確診

湖北防疫有漏洞 4例持「綠碼」被確診

中共官方《健康時報》今天（14日）報導，隨著湖北人前往各地復工，截至13日24時，中國大陸已有廣州、惠州、甘肅3地出現4...

美5000人控中國隱瞞疫情 胡錫進：碰上真正的國際流氓

美國佛州一起集體訴訟，指控中國政府隱瞞疫情，中國外交部發言人華春瑩在推特回應，重申中國早在兩個月前就向美國通報疫情，並祝福「美國加油」。此外，環球時報主編胡錫進評論此訴訟稱...

本土病例暴增！中國單日確診破百 創近月來新高

官方數據顯示，12日中國內地新增境外輸入確診病例98例、本土新增確診病例10例，單日新增確診達108例，為3月11日以來單日最高，且多為聚集性病例。中國疫情防控外防輸入、內防反彈形勢嚴峻...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診逼近200萬 川普宣布停止贊助WHO

台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應

反擊譚德塞！紐時募資廣告上了 聶永真曝資金分配走向

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

新北下周做封城兵推 北市：封城是大事要和中央討論

醫護警告！新冠肺炎患者常在發病第7天急速惡化 痛不欲生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。