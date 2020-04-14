美媒：中國疫情通報做一半 關鍵資訊都隱瞞

中國政府對於新冠肺炎是否有所隱報各方討論不休，美國之音引述包括陸媒在內的消息指出，北京雖聲稱在第一時間通報世衛組織，但卻隱瞞了感染規模等關鍵訊息，導致疫情擴散全球不可收拾。

中國官媒新華社日前刊發「中國發布新冠肺炎疫情信息，推進疫情防控國際合作紀事」，強調中方面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎，新冠肺炎）疫情採取了「公開、透明、負責任」作法。

但是美國之音（VOA）今天卻在報導中對新華社疫情紀事內容與真相的距離提出質疑。

●中國是否第一時間向世衛通報

VOA說，新華紀事指中方去年12月底才發現新冠肺炎病例，並自今年1月3日開始定期向世界衛生組織（WHO）、美國等有關國家和地區組織以及香港澳門和台灣及時、主動通報疫情消息，但是越來越多資料顯示，武漢發現第一個病例的時間是去年12月1日，甚至更早。

其中，中國學者1月24日在英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的論文顯示，首例確診患者於去年12月1日發病，而這篇論文的發表也獲得新華社疫情紀事的背書。

此外，武漢衛健委1月5日發布的第三份官方通報也提及，患者最早發病時間為2019年12月12日；1月11日的官方通報更將最早發病日期更新為2019年12月8日。

據世衛組織「國際衛生條例」，成員國一旦確定了國際社會需要關注的公共衛生事件，須在48小時內評估事件的公共健康風險；若確定事件為可通報，就必須在24小時內向世衛報告相關消息。

但是即使依據武漢官方所說最早於12月8日發現病例，中方也是在3個多星期後才通報世衛；而中國對內通報疫情的時間甚至更晚。

報導表示，由於中國官方的隱瞞和淡化處理，武漢市長周先旺曾經表示，從疫情發生到1月23日武漢封城前，大約有500萬人離開了武漢；據英國南安普敦大學（University of Southampton）研究團隊2月6日公布的大數據分析報告，上述離城的武漢人，當中大約6萬人出國，到達全球至少382個城市。

●中國向世界通報，卻隱瞞疫情嚴重性

美國之音說，新華社疫情紀事不只一次稱，中國向世衛組織主動通報疫情消息，中國國家主席習近平也曾向美國總統川普在內的多國領導人討論疫情；中美兩國疾控中心負責人也曾多次通話，討論技術交流合作。

但西方國家懷疑，中方實際上並未告知其他國家事情的嚴重性。

彭博社4月1日引述3名美國官員透露，美國情報機構給白宮的機密報告指出，北京掩蓋了實際疫情並瞞報了感染總數和死亡人數。

報告還說，由於武漢官方以及其他地方中層政府的隱瞞，中國中央政府也不知道疫情規模，和世界其他國家一樣盲目。

英國內閣大臣戈夫（Michael Gove）3月底對英國廣播公司（BBC）談及英方應對疫情的準備工作時表示，「中國的報告沒有清楚說明病毒疫情的規模、性質和傳染性」。

前美國衛生與公共服務部官員帕克（GeraldParker）也對美國之音表示，中國確實向世衛通報了疫情，但他相信，中國未通報疫情的規模和嚴重性，特別是最初階段。

●中國未及時向世衛組織通報醫護感染

「華盛頓郵報」2月26日在報導中援引專家說，及時了解前線醫護人員的健康狀況是了解病毒傳播模式和制定遏制疫情戰略的關鍵，但是中國卻未向世衛組織及時通報。

華郵引述世衛發言人賈撒列維克（TarikJasarevic）說，「我們每隔一段時間就會收到中國關於疫情的『分類』信息，但是一直沒有任何有關醫護人員病毒感染的細節」。

陸媒曾報導，中國第一例醫護感染從1月7日開始，1月11日以前，已有7例武漢醫護人員發病；武漢衛健委1月21日則透過官方微博指當時共有15名醫務人員確診，另有1名疑似病例，但在同一天，武漢衛健委會關於新冠肺炎情況的通報卻未提到醫護感染。

直到2月14日，國家衛健委副主任曾益新才在國務院聯防聯控機制記者會透露，截至2月11日24時，中國共報告1716例醫務人員確診，其中6人病亡。

至於病毒「人傳人」訊息，中國遲至1月20日承認有人傳人現象後，世衛才在1月21日宣布可能持續人傳人。

●中國是否第一時間與各國分享病毒基因序列？

新華社疫情紀事指中國疾控中心、中國醫學科學院以及中國科學院武漢病毒研究所於1月12日向世衛提交新冠病毒基因組序列資訊，並發布於全球流感共享數據庫（GISAID）。

但事實上，去年12月底以前，武漢各家醫院就採集到至少9名不明肺炎病例樣本，而基因測序顯示病原體是一種類SARS冠狀病毒；中國科學家則在1月2日就測出新冠病毒的基因組序列，卻因為政府的層層管控而無法及時公布，「這比中國政府宣布的提交基因測序的日期又晚了一個星期」。

陸媒財新網2月27日的調查報導引述承接武漢不明肺炎檢測的基因測序公司人士說，他1月1日接到湖北省衛健委官員的電話，對方說，武漢若有新冠肺炎病例樣本送檢，不能再檢；已有病例樣本必須銷毀，並且不能對外透露樣本訊息，不能對外發布相關論文和相關數據，「如果你們在日後檢測到了，一定要向我們報告」。

●世衛專家和美國CDC專家遲遲到不了中國

中國外交部發言人趙立堅曾表示，中方第一時間展開疫情防控專家國際合作，得到國際社會的普遍積極評價；新華社疫情紀事也說，中國與世衛組成的聯合專家組自2月16日在中國展開為期9天的考察調研，其中包括兩名美國專家。

但美國之音說，實際上，中國此前多次拒絕了世衛和美國疾控中心所提組建聯合專家組進入中國實地考察和援助的請求；期間中國和世衛僅於1月20至21日組織西太平洋地區專家對武漢進行了短暫考察。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）1月28日在記者會表示，美國於1月7日左右就提出向中國派遣疾控專家的請求，但都被拒絕。

艾薩說，第一次是向中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉提出，第二次是在北京的世衛組織會議上提出，但直到2月10日世衛先遣組成員抵達北京後，美國的專家仍在等待中方的邀請。

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（AnthonyFauci）2月11日在華府頓一場研討會表示，美國還不能確認能否派出專家前往北京，但美國需要了解疫情範圍、嚴重程度、無症狀感染以及病毒傳播等實情，因為這會對政策決定產生很大影響。