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中國12日新增10例本土案例 專家示警：數字正發出危險訊號

聯合新聞網 / 綜合報導
張文宏認為下波疫情可能將在11月時到來，甚至警告有些國家很難度過下個冬季。 中新社
張文宏認為下波疫情可能將在11月時到來，甚至警告有些國家很難度過下個冬季。 中新社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，昨（13）日中國國家健康委員會官方網站發布通報，自4月12日0至24時，有31個省（自治區、直轄市）以及新疆總共新增確診人數108人，其中有98人是境外移入，剩下的10人為本土病例。對此，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，依照這樣的情況來看，下波疫情可能將在11月時到來，甚至警告有些國家很難度過下個冬季。

根據《 新浪新聞 》報導，中國在12日新增10例本土病例，分別為黑龍江7例，廣東3例，這是中國本土病例新增一個月以來首次達到兩位數，然而張文宏認為這個數字，正在發出「危險訊號」。

報導中也提到，張文宏分析有些國家11月以後會面臨巨大挑戰，他預估下一波疫情可能會在11月份左右到來，南美洲、非洲還有東南亞都會開始出現疫情的爆發，所以他認為按照現在的數字模型來統計，想在今年夏天把病毒清理完是不可能的。

接著張文宏更說明，由於冬天來的時候，大家又開始待在家裡，所以就等同於開始聚集，而這種病毒在冬季的複製能力也會增加，所以這一波的疫情爆發其實是可以預期的。然而經過前一段抗疫經驗的累積，還有特別是對於診斷技術已有一定治療流程，因此他相信下一波疫情會比第一波還要低很多。不過他也指出，例如非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下個冬季。

最後張文宏則呼籲，世界疫情的控制並不取決於美中兩國，也不是取決於歐洲，而是取決於世界上那些沒有能力控制疫情的這些國家，是不是能夠將疫情控制得好，因此各國必須互相合作，才能一起攜手度過這波疫情難關。

新冠肺炎 COVID-19

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