美5000人控中國隱瞞疫情 胡錫進：碰上真正的國際流氓

美國佛州一起集體訴訟，指控中國政府隱瞞疫情，中國外交部發言人華春瑩在推特回應，重申中國早在兩個月前就向美國通報疫情，並祝福「美國加油」。此外，環球時報主編胡錫進評論此訴訟稱，算是碰上「真正的國際流氓」。

綜合媒體報導，佛州的柏曼法律事務所律師上月提起集體訴訟，控告中國政府、衛生部、民政部、應急管理部、湖北省政府以及武漢市政府隱瞞疫情，導致美國民眾的損失，要求賠償。在不到一個月內，已有5000多名美國人加入該訴訟。

中國外交部發言人華春瑩12日在推特連續發文回應，首先提到中方已向美國抗疫提供必要物資援助，幫助美國醫護人員獲得更好的保護，從危險中拯救更多美國人的生命，並重申中國早在兩個月前就向美國通報疫情，又表示對美國在疫情中的傷亡感到心碎。最後她表示，中國現已控制住疫情，祝福「美國加油，保持強大！」

對於美方提起的集體訴訟，胡錫進昨在微博上稱，「這一次我們算是碰上了真正意義上的國際流氓。」他說，美國正從三個方向持續攻擊中國，一是指控中國政府最初隱瞞疫情而導致危機失控，危害美國和世界；二稱中國隱瞞實際死亡數字，轉移美國死亡數驚人背後自身的責任；三是「旁敲側擊地鼓勵少數律師發起針對中國政府的訴訟」，搞「向中國索賠」的鬧劇。

對於近日傳出廣州的非裔人士在當地防控疫情措施中受到歧視，引發中國和非洲國家的外交爭議。美國國務院發言人指非裔美國人在廣州遭歧視，清楚地反映出中國與非洲所謂「夥伴關係」的實質。

趙立堅在外交部例行記者會上回應，中國不會歧視非洲國家，強調廣東已經梳理排查，並採取一系列新措施。

趙立堅批評美國稱，「在國際社會急需團結抗疫下，妄言聳聽，挑撥是非，既不道德，更不負責任，奉勸美方將精力放在本國疫情，企圖藉機挑撥中非友好關係，不可能得逞」。