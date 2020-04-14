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本土病例暴增！中國單日確診破百 創近月來新高

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
中國新增境外輸入確診病例98例、本土新增確診病例10例圖／法新社
中國新增境外輸入確診病例98例、本土新增確診病例10例圖／法新社

官方數據顯示，12日中國內地新增境外輸入確診病例98例、本土新增確診病例10例，單日新增確診達108例，為3月11日以來單日最高，且多為聚集性病例。中國疫情防控外防輸入、內防反彈形勢嚴峻。

中國國家衛健委13日通報，12日全國新增確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例。當日新增無症狀感染者61例，轉為確診病例28例，尚在醫學觀察的無症狀感染者1064例。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，12日本土新增確診病例10例，為3月11日以來單日最高，其中多數屬聚集性病例。據湖北衛健委官網通報，湖北12日無新增確診病例，現有確診病例244例(武漢243例)。武漢8日解封後，已連續5天無新增確診病例。

隨著境外輸入病例的增多，疫情是否會在中國出現「反彈」？出現病例後，如何復工復產復學？

對此，中國工程院院士鍾南山12日表示，這與當前世界疫情形勢有關。「從目前疫情來看，中國已基本控制，世界正在爬坡增加。在這種情況下，中國一定會有外來病例的輸入，假如不採取核酸檢測全覆蓋和集中隔離的辦法，我們就很難防控。」

不過，「不要等到病例數為『零』的理想狀態再復工復產。」鍾南山說，目前各地正有序推進復工復產，處於一個關鍵時期。鍾南山說，「有個別輸入的病例是正常的，除非造成大規模疫情反彈，不然的話，少數、個別病例不應該妨礙復工復產。」

被問到新冠病毒今年秋冬有沒有可能再次出現？鍾南山認為有可能，「但我們不會像這次這樣狼狽。」

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山

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