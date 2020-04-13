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研究：新冠肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍

中央社 / 香港13日電

香港一項醫學研究指出，肆虐全球的新冠肺炎，其病毒的繁殖率高於嚴重急性呼吸道病候群（SARS）3倍以上。

香港大學醫學院及瑪麗醫院的研究團隊日前公布對2019冠狀病毒疾病的最新研究，團隊成員包括政府抗疫顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。

據公布，這項研究的重點是利用新研發的「人體外肺器官模型」，模擬病毒在人體肺部的發展情況，較以往利用倉鼠測試具有更高準確性，研究結果具有高度參考價值。

團隊早前取得4名醫院病人的同意後，將其肺部的正常組織抽取化驗，進行體外器官模型，將同一人的肺部組織分成數分，並繁殖肺炎病毒及SARS病毒，觀察兩種病毒於48小時內的表現，結果有以下發現：

一、 用4名病人的肺組織繁殖的病毒中，肺炎病毒的繁殖量較SARS病毒高3倍以上，短時間具極高的複製速度。

二、 肺炎病毒令肺部組織產生干擾素及炎症的反應，較SARS病毒低。

團隊方面表示，雖然新冠肺炎病毒的複製速度很快，但它令肺部組織產生干擾素及炎症的反應較SARS病毒低，因此不像SARS病毒般在人體內引起「細胞因子風暴」，比如令患者發高燒。

所以，即使病人感染肺炎病毒，也未必會出現明顯病徵，令病毒猶如「忍者」般難以發現，也是這次疫情出現眾多隱形病人的原因。

袁國勇認為，這次疫情不可能沿用以往對付SARS的方法應對，最理想的做法是擴大病毒檢測數目。

他並預期疫情不可能於7月前完結，警告「第三波」疫情將至，呼籲市民繼續嚴格遵守「限聚令」，減少外出，以及保持社交距離，避免疫情進一步擴散。

翻查紀錄，香港衛生當局於1月23日報告首宗新冠肺炎個案（中國大陸輸入），其後出現本土病例。

截至4月12日，本地確診肺炎個案累計1004宗，當中許多由外地輸入，至今造成4人死亡，死亡率0.39%。

SARS於2003年爆發，從當年2月15日至5月31日的3個半月時間計算，香港累計發生1755宗，造成299人死亡，死亡率高達17%。

新冠肺炎 COVID-19

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