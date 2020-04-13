中國單日新增確診再破百 創3月5日以來新高

據官方通報，中國大陸2019冠狀病毒疾病疫情近日持續反彈，昨天新增確診病例再度破百來到108例，創3月5日以來新高，絕大多數病例來自境外移入。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，大陸31個省市區4月12日新增確診病例108例，其中98例為境外移入，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均為境外移入（黑龍江4例，上海2例）。

據通報，大陸現有境外移入確診病例867例（含重症病例38例），現有疑似病例72例。累計確診病例1378例，累計治癒出院病例511例，尚無死亡病例。

大陸4月12日新增無症狀感染者61例，其中境外移入12例；當日轉為確診病例28例（境外移入28例）；當日解除醫學觀察55例（境外移入9例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1064例（境外移入307例）。

截至4月12日午夜，大陸現有確診病例1156例（其中重症病例121例），累計治癒出院病例7萬7663例，累計死亡病例3341例，累計確診病例8萬2160例，現有疑似病例72例。累計追蹤到密切接觸者71萬9908人，尚在醫學觀察的密切接觸者9655人。

據湖北衛健委官網通報，湖北12日無新增確診病例，現有確診病例244例（武漢243例）。武漢8日解封後，已連續5日無新增確診病例。

湖北昨天也無新增疑似病例，現有疑似病例掛零，但新增無症狀感染者17例，轉確診0例，解除隔離43例，尚在醫學觀察的無症狀感染者621例。

據通報，截至4月12日午夜，香港特別行政區累計確診病例已突破千例來到1004例（出院360例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院13例）。