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中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

武漢篩查復工人員：無症狀感染者占0.08%

中央社 / 台北13日電
武漢8日解除封城後，仍對社區採取嚴格封控，但無症狀感染者持續冒出，當地市民擔憂再爆發第2波疫情。圖為湖北省中醫院光谷院區工作人員對進入醫院的市民進行體溫檢測。 中新社
武漢8日解除封城後，仍對社區採取嚴格封控，但無症狀感染者持續冒出，當地市民擔憂再爆發第2波疫情。圖為湖北省中醫院光谷院區工作人員對進入醫院的市民進行體溫檢測。 中新社

中國湖北省武漢市衛生健康委員會昨晚表示，3月23日至4月10日新增無症狀感染者共447人，其中僅有1例本地感染者轉為確診病例，臨床分型為普通型，目前正在醫療機構隔離治療，病情穩定。

武漢衛健委稱，3月23日至4月10日新增的2019冠狀病毒疾病的447名無症狀感染者中，搜索發現密切接觸者1291人，目前未發現續發無症狀感染者或病例。

武漢衛健委並稱，根據武漢市核酸檢測平台統計資料，3月29日至4月10日，共篩查復工復產者14萬3056人，其中核酸檢測呈陽性的無症狀感染者有113人，檢測陽性率0.08%。

武漢8日解除封城後，仍對社區採取嚴格封控，但無症狀感染者持續冒出，當地市民擔憂再爆發第2波疫情。對此，武漢衛健委官網12日晚間發文引述專家，並作以上說明。

針對無症狀感染者不易被發現，如何防範感染，武漢衛健委要求市民加強自我保護和健康文明意識，強化環境衛生及個人防護，養成勤洗手、戴口罩、常通風消毒、分餐制、保持安全社交距離（1至2公尺）的好習慣。

新冠肺炎 COVID-19

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