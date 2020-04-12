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首批在美小留學生包機回國 穿上防護衣飛廣州、上海

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

來源：YouTube

在美國的中國留學生第一批返中包機終於起飛，有網友稱11日在紐約機場拍到中國小留學生等候包機回國。南方航空方面消息透露，紐約當地時間11日一架臨時客運航班從紐約甘迺迪機場出發飛往廣州白雲國際機場；舊金山11日也有飛往上海浦東國際機場的外交部包機。

據了解，從紐約出發的包機名單一共有204位學生，年齡在10到13歲，按照中國規定，最小的先走。中國駐紐約總領事館的總領事親自到機場為小留學生們送行。

據報導，多位未成年留學生家長表示，首批包機回中國，美東城市的留學生集結在紐約直飛中國廣州，美西留學生將在舊金山集合飛往上海；留學生抵達各自入境城市後，會在入境城市隔離。一位將搭乘此次包機回國的未成年留學生的家長告訴記者，舊金山飛上海包機機票價格為2萬3000元人民幣(約3270美元)。紐約飛廣州包機機票價格為3萬6000元人民幣(約5117美元)。

此前已有小留學生搭包機離英回中國，目前正在隔離。

自3月25日起，中國駐美使、領館發布關於領區內中小學就讀的未成年留學生登記通知。4月6日，中國駐美使、領館發布《關於就搭乘臨時包機意願進行摸底調查的通知》，表示將按照登記人員年齡從小到大順序排序，優先安排未成年學生搭乘臨時航班和包機回國，機票和回國隔離費用自理。

值得一提的是，4月7日，中國駐美大使館宣布四類群體暫不列入臨時包機的候選之內，其中公派留學生、訪問學者及駐美使領館任何外交官及家屬，無論是否未成年，都不在臨時包機候選之內。

對於紐約疫情，駐美國大使崔天凱曾表示，在這場人和病毒的搏鬥中，希望中國人和紐約人民、和全美人民站在一起，一起熬過最艱難的時刻。

新冠肺炎 COVID-19

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