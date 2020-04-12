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武漢中南醫院早已通報病例 官方反批政治覺悟低

中央社 / 台北12日電
武漢大學中南醫院在1月3日就啟動戰時動員，按照SARS（嚴重急性呼吸道症候群）最高防護級別建立發熱門診、隔離病房。圖為情境示意圖，非當事醫院。 美聯社
武漢大學中南醫院在1月3日就啟動戰時動員，按照SARS（嚴重急性呼吸道症候群）最高防護級別建立發熱門診、隔離病房。圖為情境示意圖，非當事醫院。 美聯社

財新網一名記者披露，武漢中南醫院在封城前，不斷向武漢市衛健委報告疑似病例，但多次被批「政治覺悟性不高」。官方甚至要求該院在接待世界衛生組織專家時「注意政治影響和說話方式」。

由中國媒體財新雜誌調查記者蕭輝撰寫的手記，近日在網路流傳。這份手記直指，武漢大學中南醫院在1月3日就啟動戰時動員，按照SARS（嚴重急性呼吸道症候群）最高防護級別建立發熱門診、隔離病房。

這份手記指出，中南醫院院長王行環曾在2003年在廣州協助對抗SARS。他在今年1月10日對疫情感到「事態嚴重」後便不斷提醒官員，並將他保存的SARS大事記發給多名省市領導。「遺憾的是，事情最終還是朝著他預想的最壞的方向發展」。

手記提到，中南醫院在武漢宣布封城前不停向武漢市衛生健康委員會上報疑似病例，但多次被批評「政治覺悟不高」。

手記披露，世界衛生組織（WHO）安排在1月20日考察中南醫院。武漢市衛健委領導在前一天前往院內安排接待世界衛生組織專家時，便要求院方「注意政治影響和說話方式」。但王行環卻拒絕，並稱「我一定會實話實說」。

這份手記指出，王行環當晚再度接到湖北省官員的電話，要求他注意政治影響，但被他反駁說「只站在部門利益考慮，而不考慮人民的利益，才是不講政治」。

手記提到，疫情爆發後，中南醫院陸續接管武漢市第七醫院和武漢最大的方艙醫院「武漢客廳」，並在「決戰階段」主持雷神山醫院。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）爆發後，中國大陸湖北省武漢市在1月23日宣布率先封城，直到4月8日才恢復對外交通。但官方仍要求各地繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理。

新冠肺炎 COVID-19 武漢 封城

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