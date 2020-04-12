香港單日確診回降 但累計總額破千

香港昨日新增11宗新冠病毒確診個案，雖是連續25日來確診人數最少的一天，但累計確診個案已突破1000宗。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在疫苗問世前，並不存在安全情況，重申不能掉以輕心。

香港文匯報報導，香港昨日新增的11個案中，10人有外遊紀錄，唯一的本土個案是一名29歲女子，她是10日確診的28歲男技工的女友，曾兩次到訪尖沙咀All Night Long酒吧，懷疑她感染其男友。患者3月25日開始咳嗽，現於瑪嘉烈醫院留醫。

衛生防護中心表示，香港過去一周每日平均有19.9人確診，數字較以往減少。但張竹君表示，復活節連假期間市民外出次數增加，讓防疫風險提高。她強調，在疫苗問世前，並不存在安全環境，防疫千萬不能鬆懈。

另據明報報導，衛生防護中心前總監、社會醫學專科醫生曾浩輝表示，香港現有1000宗個案中，約六成為外地輸入，兩成多為可找到源頭的本土個案，剩下不足兩成為源頭不明的本土個案。對於疫情走向，他認為有三個決定性因素：第一是看全球疫情會否受控，中國疫情會否反覆；第二是看香港醫療系統能否守得住，能否找到感染者及接觸者；第三，也是最關鍵的，是市民可否繼續保持社交距離和做好個人衛生防護。